Norvežan uspel kljub načeti progi, Hadalin še devetič letos do slalomskih točk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Henrik Kristoffersen je veliki zmagovalec devete slalomske preizkušnje za moške v tej sezoni. Štefan Hadalin je v finalu napadal s 17. mesta in v cilj pripeljal kot peti, na koncu pa zaradi slabših predstav konkurentov na načeti progi, izboljšal svojo uvrstitev in slalom končal na 15. mestu. Preostala Slovenca Aljaž Dvornik in Tijan Marovt sta tudi danes ostala brez finala.