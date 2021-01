Na seznamu za Cortino d'Ampezzo tudi Žan Kranjec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Cortini d'Ampezzo bo od 8. do 21. februarja svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. V italijanske Dolomite se bo podala tudi močna slovenska odprava. Na trenutnem seznamu za odhod na svetovno prvenstvo je 12 reprezentantov, med njimi tudi najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec, ki okreva po poškodbi hrbtne mišice.

V ekipi za hitri disciplini, smuk in superveleslalom, bosta Slovenijo v ženski konkurenci predstavljali Ilka Štuhec in Maruša Ferk, v moški konkurenci pa bodo slovenske barve nosili Martin Čater, Boštjan Kline in Miha Hrobat.

V ekipi za tehnični disciplini, slalom in veleslalom, sta Žan Kranjec in Štefan Hadalin, v ženski konkurenci pa Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik, Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Za vsako od posamičnih disciplin na SP so sicer Slovencem na voljo štiri mesta.

Najprej hitre, nato tehnične discipline

Prvi del prvenstva bo v znamenju hitrih disciplin. Tekmovanje bo 8. februarja odprla preizkušnja v alpski kombinaciji za ženske na progi Olympia delle Tofane. Šlo bo za kombinacijo prve vožnje superveleslaloma in druge vožnje slaloma.

Nato bosta sledili moška in ženska preizkušnja v superveleslalomu.

Ilka Štuhec je imela prav tako težave s poškodbo. Foto: Sportida

Desetega februarja bo moška alpska kombinacija, prav tako s superveleslalomom in slalomom. Preizkušnje za moške v hitrih disciplinah bodo na progi Vertigine. Po obveznih treningih smuka bosta ženski smuk 13., moški pa 14. februarja.

Drugi teden tekmovanj bo najprej v znamenju paralelnih preizkušenj, obeh posamičnih in mešane ekipne, 16. in 17. februarja. Ženski veleslalom bo 18. februarja, moški veleslalom dan kasneje. Prvenstvo se bo sklenilo s slalomoma, ženskim 20. in moškim 21. februarja.

Dve medalji medalji na zadnjem prvenstvu

Pred dvema letoma na SP v Areju sta za slovenski kolajni poskrbela Hadalin s srebrom v alpski kombinaciji in Štuhčeva z zlatom v kraljevski disciplini.

Meta Hrovat se je dvignila v veleslalomu. Foto: Guliver Image

Štuhčeva bo v Cortini napadala še tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku. Zlata je bila tudi na SP leta 2017 v St. Moritzu. Niz slovenske ženske smukaške prevlade v tej disciplini je že vse od Beaver Creeka leta 2015, ko je naslov smukaške prvakinje kot prva Slovenka osvojila Tina Maze.

Kranjec je pred dvema letoma v Areju veleslalom končal na petem mestu. Sekundo in štiri stotinke je zaostal za zmagovalcem Norvežanom Henrikom Kristoffersenom.