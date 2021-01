Francosko zmagoslavje, podvig Švicarja, Hadalin do rezultata sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec slaloma v Chamonixu, kjer so smučarje pričakale zahtevne razmere, je Clement Noel. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Ramon Zenhäusern in Marco Schwarz. Omeniti velja Švicarja Luco Aernija, ki je z 29. mesta napredoval na četrto. Edini Slovenec pri točkah je bil Štefan Hadalin, ki je v finalu pridobil devet mest in končal kot 12., kar je njegova najboljša uvrstitev sezone. V nedeljo bo tu še en slalom.