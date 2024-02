Če sta tik pred lanskim svetovnim prvenstvom v Oberhofu v Nemčiji prva aduta slovenske biatlonske reprezentance zbolela, sta tokrat v Novo Mesto na Češkem, ki bo od 7. do 17. februarja prizorišče tekem vrhunca sezone, Jakov Fak in Anamarija Lampič prispela zdrava. Fak se je sicer v zadnjih tednih spopadal s poškodbo hrbta, težavo, zaradi katere je nazadnje izpustil tudi dve tekmi svetovnega pokala v Anterselvi, pa je odpravil, pravi. Prve gredo v ogenj mešane štafete, otvoritvena tekma prvenstva na Moravskem bo že jutri ob 17.20.

Slovenska biatlonska reprezentanca se je na prizorišče letošnjega svetovnega prvenstva odpravila neposredno s priprav v Oberwiesenthalu, kjer je v miru in v odličnih pogojih pilila formo pred vrhuncem sezone, izjema je bil le kapetan Jakov Fak, ki je težave s hrbtom, zaradi katerih je izpustil tudi zadnji tekmi svetovnega pokala v Anterselvi, odpravljal doma.

"Borili se bomo do konca"

"Vsi tekmovalci so delali zelo zavzeto in osredotočeno ter so zdravi. Nekaj težav ima le Jaka, ki je bil zaradi težav s hrbtom doma, a je treniral v enakem obsegu kot ekipa na pripravah," je za Smučarsko zvezo Slovenije priprave povzel glavni trener reprezentance Ricco Gross, z opravljenim delom pa je bil nadvse zadovoljen: "V teku smo dvignili raven, na treningih smo dobro pokrivali tudi tarče. Komaj čakamo, da se dogajanje začne. Borili se bomo do konca."

V vodstvu reprezentance so rezultatske cilje za SP postavili že pred začetkom sezone. "Zadovoljili nas bodo eno od prvih treh mest v moški in ženski konkurenci ter nekaj uvrstitev do petnajstega mesta. V štafetnih preizkušnjah nas zanimajo mesta med najboljših osem, pri moških se spogledujemo celo s prvo šesterico," je pričakovanja pred odhodom na Češko ponovil vodja izbrane vrste Tomas Globočnik.

Fak zdrav, tudi poškodbo hrbta je saniral

Jakov Fak je zdrav, odpravil je tudi poškodbo hrbta. Foto: SloSki biatlon Svetovno prvenstvo tekmovalkam in tekmovalcem ponuja priložnost, da nekako presekajo tekmovalno rutino svetovnega pokala, tistim, ki svojih pričakovanj do zdaj niso povsem izpolnili, tudi možnost, da se preizkušenj lotijo s svežo glavo, tisti, ki jim pa je šlo že do zdaj dobro, pa bodo želeli le nadaljevati v enakem ritmu. Fak spada med prve. "V sezoni do zdaj je bilo nekaj svetlih točk, a ni bilo vse tako, kot bi si želel. Izpostavil bi peto mesto iz Oberhofa in zasledovalno tekmo iz Ruhpoldinga (12. mesto na zasledovanju, op. p.). Želim si, da bi mi na SP uspelo sestaviti dva dobra rezultata zaporedoma in bi pustil boljši vtis," pravi.

Poškodba hrbta je sanirana, pred začetkom prvenstva pa se počuti dobro, je še dodal: "Zdaj pa upam, da nam uspe narediti dobro pripravo na tekme in potem dobro tekmovati. Želim si biti na vseh startih." Fak je tik pred lanskim prvenstvom v Oberhofu zbolel, slovenska vrsta pa je tedaj v Nemčiji ostala močno oslabljena, zdravje jo je namreč zagodlo tudi Anamariji Lampič, naši glavni adutinji v ženski konkurenci. Tudi Gorenjka je imela tokrat več sreče in je na Moravsko odpotovala povsem zdrava.

Lampičeva lahko tekmuje sproščeno

"Do zdaj mi je še uspelo, kar sem si zadala, in mi je šlo vse po načrtu. Zdaj pa smo na prizorišču SP, kamor smo prišli neposredno s priprav, kjer smo trenirali resnično dobro," je zadovoljna s potekom sezone, svoje druge med biatlonci. Lampičeva je še globoko v procesu učenja in privajanja na nov šport, še vedno ji nekaj težav povzroča streljanje, predvsem stoje, a je tudi letos navduševala z osupljivo hitrostjo teka.

Anamarija Lampič upa, da se ji bo posrečilo streljanje. Foto: SloSki biatlon

Prvenstva se bo lahko lotila sproščeno, je še povedala za SZS: "Upam, da mi bo šlo tako dobro, kakor mi je šlo do zdaj v celi sezoni. Velikih pričakovanj nimam, vem le, da moram dobro teči in narediti na strelišču tisto, kar znam. Vem, da znam, saj to kažem na treningih. Upam, da ne bo preveč vetrovno, saj bi mi to predvsem stoje lahko delalo težave, saj nisem še dovolj gotova v položaju."

Preostali čutijo, da so dolžniki

Lovro Planko ima po prvih dveh tretjinah sezone mešane občutke. Foto: SloSki biatlon Priložnosti, da se nekoliko "resetirajo" in popravijo vtis iz prvih dveh tretjin sezone, pa se na Moravskem veselijo preostali člani in članice slovenske reprezentance. "Dosedanji potek sezone je bil v stilu toplo-hladno. Prva tretjina je bila nekako nad pričakovanji, januar pa potem pod. Upam, da nam je s pripravami uspelo izpopolniti formo in da bo šlo dobro na SP. Občutki so dobri in upam, da bodo tudi pogoji zdržali, da bodo tekme poštene. Želim si, da nam s fanti uspe kaj dobrega," pravi Lovro Planko, drugi najboljši slovenski tekmovalec v svetovnem pokalu, podobno razmišlja tudi Polona Klemenčič, ki je v prejšnji zimi preboj naredila prav na svetovnem prvenstvu.

"Moja letošnja sezona ni šla po željah. Imela sem sicer nekaj dobrih tekem, a predvsem moje streljanje ni na ravni, ki sem si jo želela. V zadnjih dneh smo opravili dobre priprave, tako da če se zberem in pokažem, kar sem kazala na treningu, lahko dosežem dober rezultat. Sem dobro pripravljena, bomo pa videli, kaj prinese vsaka tekma," previdno napoveduje tekmovalka, ki je v Oberhofu na sprintu navdušila z izvrstnim osmim mestom, v tej zimi pa je zbrala le 42 točk svetovnega pokala.

Želijo si več stabilnosti

Miha Dovžan in Toni Vidmar čutita, da sta še večja dolžnika. "Upam, da se bo na SP odprlo. Zadnji teden sem dobro treniral. Upam, da sem na Češko prišel v dobri formi in tukaj pokažem tisto, kar znam. Streljati moram dobro in teči solidno, potem pa bo tudi rezultat dober," pravi prvi, drugi pa: " V letošnji sezoni se mi dogajajo nihanja v počutju in rezultatih. Predvsem z zadnjim delom ne morem biti zadovoljen, čeprav sem naredil vse, kar sem lahko, se rezultati niso popravili. Po tem delu sezone sem se poskušal spočiti in izprazniti glavo. Želim si več stabilnosti na tem svetovnem prvenstvu in potem tudi v nadaljevanju sezone."

Toni Vidmar čuti, da je dolžnik. Foto: SloSki biatlon

Slovenija ima na SP pravico nastopa s štirimi tekmovalci in tremi tekmovalkami. Vlogo številke tri v ženski vrsti je prevzela mlada Lena Repinc. Pred vrhuncem sezone je nastopila na evropskem prvenstvu in našla tekaško formo. "Na tekmah sem se počutila zelo dobro, predvsem s tekaško formo sem zadovoljna. Upam, da mi uspe to pokazati tudi na svetovnem prvenstvu, želim pa si tudi, da bi mi ponovno uspelo ob tem priti tudi v dobro strelsko formo, ki sem jo imela na začetku sezone." Tudi Živa Klemenčič se je "iskala" na evropskem prvenstvu, a ni najbolj optimistična: "Po zadnjih tekmah na evropskem prvenstvu sem začutila, da počutje ni pravo. Na SP imamo dekleta kvoto treh tekmovalk, tako da bom tukaj kot rezerva. Vesela bom, če bom lahko tekmovala. Če bo priložnost, jo bom poskušala izkoristiti, drugače pa se bom pripravila na zadnji sklop svetovnega pokala in bom tam prikazala tisto, česar sem sposobna."

Bomo videli najmočnejšo mešano štafeto?

Ricco Gross je na Češko odpeljal še mlado Kajo Zorč, pri sestavljanju postav za moške tekme pa lahko računa še na Matica Repnika.

Boji za odličja se začenjajo v sredo, ko gredo v boj mešane štafete. Slovenske barve bodo branili Jakov Fak, Miha Dovžan ter Anamarija Lampič in Polona Klemenčič. V tej sezoni svetovnega pokala sta bili dve tekmi mešanih štafet, Slovenije v takšni postavi še ni bilo mogoče videti. V Östersundu na uvodu v sezono so Dovžan, Repnik, Repinčeva in Lampičeva zasedli 12. mesto, v Anterselvi pa so bili Klemenčičeva, Lampičeva, Vidmar in Planko enajsti.

Spored SP v Novem Mestu: Sreda, 7. februar:

17.20, mešane štafete (m + ž) Petek, 9. februar:

17.20, sprint (ž), 7,5 km Sobota, 10. februar:

17.05, sprint (m), 10 km Nedelja, 11. februar:

14.30, zasledovanje (ž), 10 km

17.05, zasledovanje (m), 12,5 km Torek, 13. februar:

17.10, posamična (ž), 15 km Sreda, 14. februar:

17.20, posamična (m), 20 km Četrtek, 15. februar:

18.00, mešani pari (m + ž) Sobota, 17. februar:

13.45, štafeta (ž), 4 x 6 km

16.30, štafeta (m), 4 x 7,5 km

Preberite še: