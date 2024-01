Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrti tekmovalni dan na mladinskih olimpijskih igrah v Gangwonu v Južni Koreji je prinesel tretje odličje slovenski reprezentanci. Za veliko presenečenje in prvo srebro po dveh zlatih medaljah je poskrbela 17-letna biatlonka Ela Sever. Prehitela jo je le Italijanka Carlotta Gautero.

Nastopila je tudi Ajda Špitalar, ki si je pritekla 39. mesto med 95 tekmovalkami. Poleg biatlonk so tekmovali tudi biatlonci na 7,5 kilometrski sprinterski preizkušnji.

Najbolje je se odrezal Jaka Pilar na 27. mestu, Nejc Einhauer je bil 50., tretji slovenski biatlonec Gregor Rupnik je preizkušnjo končal na 79. mestu. Alpska smučarka Ana Merc je bila v veleslalomu 20., Ana Bokal in Lana Pušnik pa tekme nista zaključili.

Na četrtih zimskih OI mladih, ki bodo potekale do 2. februarja, je slovenska ekipa pred tem osvojila zlati medalji. Najboljša je bila drugi dan iger mešana ekipa v smučarskih skokih, v kateri so nastopili Ajda Košnjek, Enej Faletič, Urban Šimnic in Taja Bodlaj. Slednja je za uvod iger pred tem zlato osvojila že na posamični tekmi.