Obetavno: mladega Slovenca le šest stotink ločilo od medalje na mladinskih olimpijskih igrah

Slovenski alpski smučar Miha Oserban je na mladinskih olimpijskih igrah v Pjongčangu v alpski kombinaciji le za šest stotink zgrešil medaljo in zasedel še vedno izvrstno četrto mesto.

17-letni Miha Oserban je po superveleslalomskem delu zasedal deveto mesto, v slalomu pa z zanesljivo vožnjo napredoval na izvrstno četrto. Medaljo je zgrešil za pičlih šest stotink.

Prepričljivo je zmagal Britanec Zak Carrick-Smith, drugo mesto je osvojil Šved Alexander Ax Swartz, tretje pa njegov rojak Liam Liljeborg.

Gal Hajdinjak je bil 19., Jaka Škrjanc pa slaloma ni dokončal.

V ženski konkurenci je bila Ana Bokal 23., brez uvrstitvi pa sta tekmo v kombinaciji zaključili Ana Merc in Lana Pušnik. Na klasičnih superveleslalomih je bil Škrjanc 25., Oserban pa 34. in Hajdinjak brez uvrstitve. Pri ženskah je bila Pušnik 31., Merc 37. in Bokal brez uvrstitve.

