Na mladinskih OI 29 slovenskih športnikov

Na četrtih zimskih olimpijskih igrah mladih, ki bodo med 19. januarjem in 2. februarjem v Gangwonu v Južni Koreji, bo v devetih panogah nastopilo tudi 29 slovenskih športnikov. Na odprtju iger bosta zastavonoši 52-članske reprezentance smučarska skakalka Taja Bodlaj in alpski smučar Miha Oserban.

Odprtje bo v petek, 19. januarja, Bodlaj in Oserban pa sta osvojila zlati medalji na prejšnjem zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) lani v Furlaniji Julijski krajini.

Oserban, ki prihaja iz istega kraja (Črna na Koroškem) kot izjemna nekdanja alpska smučarka Tina Maze, je bil skupaj z Niko Prevc tudi nosilec olimpijske zastave na omenjenem festivalu. Na njem je bil zlat v veleslalomu. Njegov cilj je, da bi nastopil tudi na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini leta 2026. Kot tudi številnih, ki so na mladinskih OI nastopili v preteklosti ali pa bodo letos v Južni Koreji.

Prav to je bila tudi ena izmed zamisli "očeta" mladinskih OI in tudi Ofema, nekdanjega predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Jacquesa Roggeja. Belgijec je to idejo predstavil na skupščini Moka leta 2007 in članice so jo soglasno potrdile. Prve mladinske OI so bile v poletni izvedbi leta 2010 v Singapurju, tekmovalo je 3524 mladih med 14. in 18. letom starosti iz 204 držav.

Prvo medaljo na mladinskih OI je v triatlonu osvojila Yuka Sato. Avstrijski Innsbruck je dve leti pozneje gostil prvo zimsko izvedbo mladinskih iger, leta 2014 je kitajski Nanjing gostil druge poletne igre, norveški Lillehammer leta 2016 druge zimske. Tretje poletne so bile v argentinskem Buenos Airesu, tretje zimske pa v švicarski Lozani pred štirimi leti.

V Lozani je v dveh tednih nastopilo 1872 mladih tekmovalcev iz 79 držav, med njimi tudi 39 slovenskih. V prestolnici mednarodnega olimpijskega gibanja sta srebrni kolajni osvojila Rok Ažnoh v superveleslalomu alpskih smučarjev in smučarski skakalec Mark Hafnar. Maks Perčič in Tjaš Lesničar sta osvojila zlato in srebro s svojima mednarodnima zasedbama v hokeju 3 na 3.

Poleg mladih slovenskih športnikov bo v Gangwonu prisoten tudi Andrej Miklavc, olimpijec in nekdanji vrhunski alpski smučar. Slovenijo je na olimpijskih igrah zastopal kar trikrat, leta 1992 v Albertvillu, 1994 v Lillehammerju in leta 1998 v Naganu.

Tokrat bo prevzel vlogo ambasadorja projekta Moka Verjemi v šport. Mok želi mlade športnike na začetku njihove poklicne športne poti izobraziti z različnimi delavnicami in predavanji. Govorili bodo tudi s stranpoteh, dopingu, manipulacijah in prirejanju izidov v športu.