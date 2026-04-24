Petek,
24. 4. 2026,
19.23

konec kariere smučarski skoki Decker Dean

Petek, 24. 4. 2026, 19.23

Pri 25 letih ni več tekmovalne iskrice

Decker Dean je končal kariero

Decker Dean | Decker Dean je pri 25 letih končal kariero. | Foto Guliverimage

Novo ime na seznamu upokojenih smučarskih skakalcev je Američan Decker Dean.

"To je za zdaj to! Hvala smučarskim skokom. Hvala moji mami in očetu. Hvala moji družini smučarskih skokov iz Slovenije, Norveške, ZDA in Steamboat Springs Winter Sports Club. Iskrice za nadaljevanje na tej ravni ni več, a ljubezen do tega športa ne bo nikoli zbledela. 21 let trdega dela," je ob koncu kariere na družbenem omrežju zapisal 25-letni Decker Dean.

Američan je v kvalifikacijah za svetovni pokal prvič nastopil novembra 2019 v Wisli, a se je njegov debi končal s poškodbo, ki ga je za nekaj časa oddaljila od najvišje ravni.

Prve točke svetovnega pokala je vknjižil januarja 2022 v Willingenu, nastopil je na več svetovnih nordijskih prvenstvih in prvenstvih v poletih, pa tudi na olimpijskih igrah.

Na prvenstvih je bil najvišje na osmem mestu z ekipo, na olimpijskih igrah pa je z ameriško reprezentanco zasedel deseto mesto.

