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Avtorji:
M. P., STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
17.30

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek
Auvergne-Rhone Alpes Matevž Govekar Matej Mohorič Matej Mohorič Gal Glivar Paul Seixas

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 17.30

33 minut

Auvergne-Rhone Alpes, 2. etapa

Tudi drugi dan po Dofineji do zmage ubežnik

Avtorji:
M. P., STA

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Anthon Charmig | Etapo je dobil Anthon Charmig. | Foto Guliverimage

Etapo je dobil Anthon Charmig.

Foto: Guliverimage

Zmagovalec druge etape kolesarske dirke Auvergne-Rhone Alpes, ki smo jo doslej poznali kot dirko po Dofineji, je ubežnik Danec Anthon Charmig (Uno-X Mobility). Glavnina s prvim favoritom Paulom Seixasom (Decathlon CMA CGM), ki je bil 30., je prišla v cilj tri minute in 13 sekund za njim. V glavnini sta bila tudi 32. Gal Glivar (Alpecin-Premier Tech) in 36. Matej Mohorič (Bahrain Victorious).

Alex Baudin
Sportal Uvodna zmaga ubežniku, med favoriti mirno, Slovenci v ozadju

Osemindvajsetletni Anthon Charmig (Uno-X Mobility) je bil del skupine desetih kolesarjev, ki so pobegnili na začetku etape, nato pa je imel na razgibani in zelo dolgi trasi največ moči v boju s tekmeci. Prekolesarili so 234,3 kilometrov med Saint-Martin-le-Vinouxom in Le Puy-en-Velayu.

Danec je napadel okoli 12 kilometrov pred ciljem, ko so kolesarji že opravili z najtežjimi deli trase. Ciljno črto je prečkal 41 sekund pred prvima zasledovalcema, Francozom Henri-Francoisom Renard-Haquinom (Picnic PostNL) in Belgijcem Vladom Van Mechelenom (Bahrain-Victorious). Za Charmiga je bila to šele druga zmaga v poklicni karieri, edino doslej je slavil v tretji etapi dirke po Omanu leta 2022.

Paul Seixas | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Med favoriti, ki so zaostali 3:13 minute, tudi na razgibani trasi s 3.700 višinskimi metri ni prišlo do razlik. Domača javnost največ pričakuje od mladega Francoza Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM), ki je prvi favorit za skupno slavje. Po zmagi v uvodni etapi je Francoz Alex Baudin (EF Education-EasyPost) ohranil rumeno majico vodilnega. Tudi sam je za uvod slavil iz skupine ubežnikov.

V seštevku ima Baudin še naprej 32 sekund prednosti pred Belgijcem Ramsesom Debruynejem (Alpecin-Premier Tech) in Američanom Kevinom Vermaerkom (UAE Team Emirates-XRG). Na letošnji preizkušnji bonifikacijskih sekund ni.

Slovenci tudi v najdaljši etapi letošnjega kriterija niso bili v ospredju. Na začetku je skušal v beg priti Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), a druga skupina ubežnikov na cesti na prvem klancu ni ujela prve, pozneje pa jo je znova posrkala glavnina. Na koncu je bil v času glavnine Glivar 32. Na dirki Auvergne-Rhone-Alpes nastopata še člana Bahrajna, Matej Mohorič in Matevž Govekar. Mohorič je prav tako končal s časom glavnine na 36. mestu, medtem ko je bil Govekar bolj v ozadju z zaostankom več kot deset minut.

V torek bo na sporedu ekipna vožnja na čas v Perreuxu, ki bo dolga 28,4 km, čas pa bodo merili vsakemu kolesarju posebej.

Auvergne-Rhone Alpes, 2. etapa:

Results powered by FirstCycling.com

Auvergne-Rhone Alpes Matevž Govekar Matej Mohorič Matej Mohorič Gal Glivar Paul Seixas
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