Bine Norčič smučarski skoki Simon Ammann

Torek, 21. 4. 2026, 9.57

Simon Ammann še ni rekel zadnje

Simon Ammann | Simon Ammann se je odločil, da bo še nadaljeval športno kariero. | Foto Guliverimage

Štirikratni olimpijski prvak v smučarskih skokih Simon Ammann se je odločil, da bo še nadaljeval športno kariero. Skoraj 45-letni švicarski reprezentant bo kmalu začel priprave na naslednjo sezono, svojo 30. v svetovnem pokalu, je novico za Blick potrdil selektor švicarske reprezentance, Slovenec Bine Norčič.

Norčič je tako končal ugibanja o prihodnosti nekdanjega svetovnega prvaka iz Sappora: "Simon Ammann bo nadaljeval kariero. Vključujem ga v svoje načrte za naslednjo sezono," je izjavil slovenski selektor.

Nekdanji olimpijski prvak očitno še nima dovolj skokov. In to kljub velikemu razočaranju, s katerim se je soočil prejšnjo sezono. Ammannu se namreč ni uspelo uvrstiti na svoje osme olimpijske igre, s čimer bi se pridružil japonskemu smučarskemu skakalcu Noriakiju Kasaiju in nemški hitrostni drsalki Claudii Pechstein.

Vendar se zdi, da njegova strast do smučarskih skokov ni usahnila. "Zelo je motiviran. Prepričan sem, da lahko to poletje doseže še večji napredek," je še pojasnil Norčič.

Ammann je za novo sezono iz B- napredoval v A-ekipo zahvaljujoč dobrim rezultatom, osemkrat se je uvrstil med najboljših 30 v svetovnem pokalu, je poudaril vodja švicarskih smučarskih skokov Joel Bieri. Trenutno ostaja eden od štirih najboljših švicarskih smučarskih skakalcev.

V naslednji sezoni namerava Ammann znova izzvati mlajšo generacijo. Treningi se bodo začeli maja, nato bo imel šest mesecev časa za priprave na svojo 30. sezono svetovnega pokala.

Preberite še:

Lisa Eder
Sportal Tekmica Nike Prevc po šoku razkrila razloge za slovo
Sandro Pertile
Sportal Prvi mož skokov opozarja: Pred vrati črn scenarij za skoke
Adam Malysz
Sportal Rdeča luč za Adama Malysza
