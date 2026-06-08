Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
8.13

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Simone Buff smučarski skoki poškodba

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 8.13

35 minut

Simone Buff

Mlada Švicarka po operaciji na daljše okrevanje

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Simone Buff | Pred Simone Buff je daljše okrevanje. | Foto Guliverimage

Pred Simone Buff je daljše okrevanje.

Foto: Guliverimage

Švicarska smučarska skakalka Simone Buff si je na treningu težje poškodovala koleno. 21-letnica je že prestala operacijo, pred njo pa je zahtevna rehabilitacija.

"Bog me vodi po drugačni poti, kot sem si jo predstavljala, toda sanje so še vedno žive. Želim slediti tej poti z vero, potrpežljivostjo in popolno osredotočenostjo. Začetek sezone je bil res dober, toda po padcu prejšnji teden sem utrpela strgano sprednjo križno vez (ACL), strgano medialno kolateralno vez (MCL) in poškodbo obeh meniskusov. Operacija je bila uspešna. Hvaležna sem vsem, ki so mi pomagali. Vse, kar lahko storim, je, da se še naprej borim in se vrnem močnejša," je Simone Buff zapisala na družbenem omrežju Instagram.

21-letna Švicarka je v svetovnem pokalu debitirala lani v domačem Engelbergu, na prve točke na najvišji ravni pa še čaka. Najvišje je bila na 35. mestu.

Lara Logar
Sportal Lara Logar je končala kariero
Taja Bodlaj
Sportal Taja Bodlaj najprej po uresničitev prvega cilja, šele nato bo podrobneje pogledala koledar
smučarski skoki, Jurij Tepeš
Sportal "Čaka nas nora sezona, zima bo zelo naporna"
Artti Aigro
Sportal Presenečenje v skokih: sodeloval bo z drugo reprezentanco
Simone Buff smučarski skoki poškodba
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.