Švicarska smučarska skakalka Simone Buff si je na treningu težje poškodovala koleno. 21-letnica je že prestala operacijo, pred njo pa je zahtevna rehabilitacija.

"Bog me vodi po drugačni poti, kot sem si jo predstavljala, toda sanje so še vedno žive. Želim slediti tej poti z vero, potrpežljivostjo in popolno osredotočenostjo. Začetek sezone je bil res dober, toda po padcu prejšnji teden sem utrpela strgano sprednjo križno vez (ACL), strgano medialno kolateralno vez (MCL) in poškodbo obeh meniskusov. Operacija je bila uspešna. Hvaležna sem vsem, ki so mi pomagali. Vse, kar lahko storim, je, da se še naprej borim in se vrnem močnejša," je Simone Buff zapisala na družbenem omrežju Instagram.

21-letna Švicarka je v svetovnem pokalu debitirala lani v domačem Engelbergu, na prve točke na najvišji ravni pa še čaka. Najvišje je bila na 35. mestu.