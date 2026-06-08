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Avtor:
M. T.

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
17.41

Osveženo pred

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Natisni članek
Švica Evropa Skandinavija Slovenija Avstrija Nemčija

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 17.41

12 minut

To je najboljša država na svetu

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Thun, Švica | Letos je na prvem mestu seznama najboljših držav spet Švica. | Foto Shutterstock

Letos je na prvem mestu seznama najboljših držav spet Švica.

Foto: Shutterstock

Švica je najboljša država na svetu, trdijo v ameriški medijski hiši U.S. News & World Report, ki ob novicah redno objavlja tudi potrošniške nasvete in najrazličnejše analize. V prvi deseterici so ob Švici izključno evropske države, med drugim je zastopana celotna Skandinavija. Slovenija se po mnenju U.S. News & World Report uvršča razmeroma visoko na seznamu sto najboljših držav na svetu.

Kako visoko na seznamu najboljših se uvrščajo različne države, pri U.S. News & World Report določajo na podlagi indeksa, v katerem je zajetih več deset kriterijev.

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Največjo težo imajo upravljanje države, gospodarski razvoj, zdravje, tako imenovana družbena vitalnost (družbena vključenost, državljanska drža prebivalcev), infrastruktura, priložnosti za državljane in priseljence, naravno okolje ter kultura in turizem. Pri U.S. News & World Report upoštevajo le uradne in druge zaupanja vredne vire ter ankete, v katerih sodeluje na tisoče ljudi, opozarjajo. 

Švica je po oceni U.S. News & World Report prva na svetu v kategorijah gospodarskega razvoja in upravljanja, druga v priložnostih ter kulturi in turizmu ter četrta v kategoriji zdravja. Skupno je prejela 78,8 od 100 možnih točk. | Foto: Shutterstock Švica je po oceni U.S. News & World Report prva na svetu v kategorijah gospodarskega razvoja in upravljanja, druga v priložnostih ter kulturi in turizmu ter četrta v kategoriji zdravja. Skupno je prejela 78,8 od 100 možnih točk. Foto: Shutterstock

Najboljša je Švica, dominira tudi severna Evropa

Letos je na prvem mestu seznama najboljših držav spet Švica. Ta država v osrčju Alp je po oceni U.S. News & World Report prva na svetu v kategorijah gospodarskega razvoja in upravljanja, druga na svetu v priložnostih ter kulturi in turizmu ter četrta na svetu v kategoriji zdravja. Švica je skupno prejela 78,8 od 100 možnih točk.

V prvi deseterici sicer prevladuje Evropa, natančneje severni del. Drugo mesto na seznamu najboljših držav po izboru U.S. News & World Report zaseda Danska, tretje pa Švedska. Na četrtem mestu je Nemčija, na petem Nizozemska in na šestem Norveška. Sedma je Velika Britanija, osmo mesto je pripadlo Finski, deveto in deseto pa Luksemburgu oziroma Avstriji.

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Slovenija je visoko, najbolj navdušuje narava naše države

Slovenija se na seznamu najboljših držav na svetu po U.S. News & World Report uvršča na 25. mesto, in sicer za Italijo in pred Izrael. 

Narava je daleč največji adut Slovenije. Na fotografiji Logarska dolina. | Foto: Shutterstock Narava je daleč največji adut Slovenije. Na fotografiji Logarska dolina. Foto: Shutterstock

Največji adut naše države je po mnenju U.S. News & World Report naravno okolje – v tej kategoriji je Slovenija v svetovnem merilu na 3. mestu. Najslabšo uvrstitev, 39. mesto na svetu, sta dosegla naša kultura in turizem. Slovenija je skupno dosegla 67 od 100 možnih točk.

Še nekaj zanimivosti: Hrvaška je na seznamu na 34. mestu, v kategoriji naravno okolje pa se uvršča tik za Slovenijo, na 4. mesto v svetovnem merilu. Najslabše uvrščena evropska država na seznamu je Ukrajina, ki je zasedla 71. mesto. Na repu seznama stotih najboljših držav na svetu je Angola, afriška država, z oceno 29,5 točke.

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25 najboljših držav sveta po izboru U.S. News & World Report (ostale uvrstitve preverite tu):

  • Švica
  • Danska
  • Švedska
  • Nemčija
  • Nizozemska
  • Norveška
  • Združeno kraljestvo
  • Finska
  • Luksemburg
  • Avstrija
  • Belgija
  • Francija
  • Irska
  • Avstralija
  • Islandija
  • Singapur
  • Japonska
  • Združene države Amerike
  • Kanada
  • Južna Koreja
  • Nova Zelandija
  • Češka republika (Češka)
  • Španija
  • Italija
  • Slovenija
Švica Evropa Skandinavija Slovenija Avstrija Nemčija
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