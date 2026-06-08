Potem ko je nekdanji poslanec Demokratov Tadej Ostrc postal minister za zdravje, ga bo v klopeh DZ nadomestil podžupan občine Velike Lašče Dejan Zakrajšek. Ostrca bi sicer moral zamenjati Marko Kušar, ki pa se je mandatu poslanca odpovedal.

V volilni enoti Ljubljana Center, kjer je bil na listi Demokratov izvoljen Ostrc, je naslednji po številu glasov Anže Logar, ki pa je postal minister za gospodarstvo, delo in šport. Sledi Marko Kušar, ki je Državno volilno komisijo konec tedna obvestil, da se mandatu poslanca odpoveduje.

Naslednji kandidat, ki je na listi Demokratov prejel največ glasov v volilni enoti Ljubljana Center, je Dejan Zakrajšek. V volilnem okraju Ljubljana Vič-Rudnik 1 je prejel 1525 oziroma 7,61 odstotka glasov. Demokratom je v tej volilni enoti pripadel en poslanski mandat.

Zakrajšek, ki bo funkcijo poslanca opravljal v času, ko Ostrc opravlja funkcijo ministra, je po izobrazbi inženir mehatronike. Pred skoraj 20 leti je začel delati v podjetju Yaskawa Ristro, zadnja tri leta pa opravlja tudi funkcijo podžupana občine Velike Lašče.