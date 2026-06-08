Po 27 letih finale v kultnem Gardnu, prihaja še Donald Trump

New York je po dolgih 27 letih dočakal novo finalno tekmo lige NBA v Madison Square Gardnu, tako je med gosti na tribunah tudi ameriški predsednik Donald Trump. Domači Knicks se lahko z zmago še približajo tretjemu naslova prvaka. Prvi dve tekmi proti Spursom so v San Antoniu dobili. Na lovoriko čakajo od leta 1973.

v New Yorku vlada vročica tudi med novinarji. Foto: Guliverimage New York Knicks, ki so imeli v rednem delu sezone devet zmag manj od San Antonio Spurs, so prvo tekmo finala dobili s 105:95, na drugi pa so zmagali po tesni končnici in napaki mladega zvezdnika teksaške ekipe Victorja Wembanyame (105:104). Kratkohlačniki, ki jo odlično vodi Jalen Brunson, pod obročem pa je neustavljiv Karl-Anthony Towns, so v nizu 13 zaporednih zmag. Kravato so zavezali tako Cleveland Cavaliersom kot Philadelphii 76ersom, samo v prvem krogu končnice so dvakrat izgubili z Atlanto Hawks.

V New Yorku že več dni vlada vročica, kakršne ni bilo od časov Patricka Ewinga. Bil je 25. junij 1999, ko se je nazadnje igrala finalna tekma v kultni dvorani Madison Square Garden sredi Manhattana. Zadnje proste vstopnice v preprodaji so bile po več tisoč evrov. "Občutek imam, da ljudje, ki so najdlje in najtežje čakali na ta trenutek, ne bodo prišli v dvorano. Ko je pa najcenejša vstopnica sedem ali osem tisoč dolarjev," s pravimi navijači simpatizira krilni košarkar Knicksov Josh Hart. "To so nore cene."

Ben Stiller in Tracy Morgan Foto: Guliverimage Na tekme v Madison Square Garden hodijo tudi slavni, pravzaprav so bili glasbenika Jadakiss in Fat Joe ter igralec Ben Stiller prisotni že na zadnji novinarski konferenci trenerja Mika Browna. Ob Stillerju sta med najbolj zagretimi slavnimi navijači Knicksov še režiser Spike Lee in igralec Tracy Morgan. Na tretji tekmi bodo vladale poostrene varnostne razmere, saj si jo bo ogledal tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred selitvijo v Belo hišo živel na Manhattanu.

Knicks so postali šele tretja ekipa v zgodovini lige, ki je dobila prvi dve gostujoči finalni tekmi. Pred njo je to uspelo samo še Cahigaco Bullsom leta 1993 in Houston Rocketsom leta 1995. In ti dve ekipi sta nato tudi osvojili šampionske prstane.

Liga NBA, finale, tretja tekma: