Poljski mediji poročajo, da se je zdajšnji predsednik Poljske smučarske zveze (PZN) Adam Malysz odločil, da na junijskih volitvah ne bo vnovič kandidiral za predsedniško mesto. Do odločitve naj bi pripeljali različni pogledi na delovanje znotraj zveze.

Nekdanji odlični smučarski skakalec Adam Maylsz je konec junija 2022 na volilni skupščini uradno postal predsednik Poljske smučarske zveze. Bil je edini kandidat za nasledstvo Apoloniusza Tajnerja, ki se je takrat po več kot desetletju in pol poslovil od predsedniškega položaja. Mandat se bo Malyszu iztekel čez dober mesec, v nov boj za nadaljevanje na tem položaju pa se ne bo podal, poročajo poljski mediji.

"Moja odločitev je ne," je po sredini seji upravnega odbora PZN dejal za Polsat Sport in svojo odločitev med drugim utemeljil na podlagi drugačne vizije delovanja znotraj zveze.

Rdeča luč za spremembe

Ob tem je dodal, da še ni razmišljal o možnosti vrnitve na mesto direktorja smučarskih skokov in nordijske kombinacije, saj da ga pred kakršnimikoli odločitvami čaka še veliko dela v predsedniški vlogi: "Ogromno dela mi je še ostalo. Podpisati moramo ključne pogodbe. To me je najbolj skrbelo, da nam ne bo uspelo do junija, ampak nam je."

Ni skrivnost, da si je štirikratni zmagovalec svetovnega pokala prizadeval za novosti v delovanju poljskih skokov, govorice so bile, da bi lahko Malysz poskušal vrniti Stefana Horngacherja, a so njegovim zamislim dva meseca pred volitvami prižgali rdečo luč.

Tajner: Spodbudili so me k vrnitvi

Če se bo Malysz poslovil od predsedniške funkcije, pa je kandidaturo napovedal Apoloniusz Tajner, ki je funkcijo opravljal od leta 2006 do 2022.

"Odločil sem se, da bom kandidiral za predsednika. K temu me je spodbudila skupina delegatov. Ne gledam, kaj počnejo drugi. Ko me prosijo, naj kandidiram za predsednika, se sprašujem, kakšen pozitiven prispevek lahko dam, ne da bi se oziral na druge. Moramo gledati v prihodnost. Na splošno pa je znotraj zveze nastal kaos. Mislim, da je zaradi tega prišla pobuda, da se obrnejo name in predlagajo vrnitev," so besede nekdanjega predsednika in zdajšnjega poslanca poljskega parlamenta povzeli pri poljskem skijumping.pl.

Ta še poroča, da so na sredinem sestanku upravnega odbora dali zeleno luč trenerju Macieju Maciusiaku in trenerskemu štabu za začetek priprav na novo sezono.