Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Adam Malysz smučarski skoki

Četrtek, 23. 4. 2026, 8.30

Nekdanji šampion se ne bo vnovič potegoval za predsedniški stolček

Adam Malysz ne bo znova kandidiral za predsednika Poljske smučarske zveze

Adam Malysz | Adam Malysz ne bo znova kandidiral za predsednika Poljske smučarske zveze. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Poljski mediji poročajo, da se je zdajšnji predsednik Poljske smučarske zveze (PZN) Adam Malysz odločil, da na junijskih volitvah ne bo vnovič kandidiral za predsedniško mesto. Do odločitve naj bi pripeljali različni pogledi na delovanje znotraj zveze.

Adam Malysz
Nekdanji odlični smučarski skakalec Adam Maylsz je konec junija 2022 na volilni skupščini uradno postal predsednik Poljske smučarske zveze. Bil je edini kandidat za nasledstvo Apoloniusza Tajnerja, ki se je takrat po več kot desetletju in pol poslovil od predsedniškega položaja. Mandat se bo Malyszu iztekel čez dober mesec, v nov boj za nadaljevanje na tem položaju pa se ne bo podal, poročajo poljski mediji.

"Moja odločitev je ne," je po sredini seji upravnega odbora PZN dejal za Polsat Sport in svojo odločitev med drugim utemeljil na podlagi drugačne vizije delovanja znotraj zveze.

Robert Kranjec, Gorazd Pogorelčnik
Rdeča luč za spremembe

Ob tem je dodal, da še ni razmišljal o možnosti vrnitve na mesto direktorja smučarskih skokov in nordijske kombinacije, saj da ga pred kakršnimikoli odločitvami čaka še veliko dela v predsedniški vlogi: "Ogromno dela mi je še ostalo. Podpisati moramo ključne pogodbe. To me je najbolj skrbelo, da nam ne bo uspelo do junija, ampak nam je." 

Ni skrivnost, da si je štirikratni zmagovalec svetovnega pokala prizadeval za novosti v delovanju poljskih skokov, govorice so bile, da bi lahko Malysz poskušal vrniti Stefana Horngacherja, a so njegovim zamislim dva meseca pred volitvami prižgali rdečo luč.

Tajner: Spodbudili so me k vrnitvi

Če se bo Malysz poslovil od predsedniške funkcije, pa je kandidaturo napovedal Apoloniusz Tajner, ki je funkcijo opravljal od leta 2006 do 2022.

"Odločil sem se, da bom kandidiral za predsednika. K temu me je spodbudila skupina delegatov. Ne gledam, kaj počnejo drugi. Ko me prosijo, naj kandidiram za predsednika, se sprašujem, kakšen pozitiven prispevek lahko dam, ne da bi se oziral na druge. Moramo gledati v prihodnost. Na splošno pa je znotraj zveze nastal kaos. Mislim, da je zaradi tega prišla pobuda, da se obrnejo name in predlagajo vrnitev," so besede nekdanjega predsednika in zdajšnjega poslanca poljskega parlamenta povzeli pri poljskem skijumping.pl.

Ta še poroča, da so na sredinem sestanku upravnega odbora dali zeleno luč trenerju Macieju Maciusiaku in trenerskemu štabu za začetek priprav na novo sezono.

Robert Hrgota
Sandro Pertile
Lisa Eder
Simon Ammann
Adam Malysz smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.