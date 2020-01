Cene Prevc se nekaj časa ni mogel umiriti

Cene Prevc se je na novoletni turneji vrnil v svetovni pokal in na zadnji postojanki prišel do 22. mesta, ki mu bo zagotovo v spodbudo za nadaljnje delo.

Na novoletno turnejo je Cene Prevc prišel na avstrijski del, potem ko je zamenjal Tilna Bartola, ki je v četrtek prestal operacijo kolena.

Ob začetku novega pripravljalnega obdobja za to zimo je bilo pri njem kar nekaj neznank. Ni bil uvrščen v nobeno reprezentanco, delal je s klubskim trenerjem. Jeseni so mu nato dodelili status B-reprezentanta, na tekmah celinskega pokala ter na treningih pa si je nato po skoraj treh letih izboril mesto na veliki skakalnici v svetovnem pokalu.

Sicer je nastopal tudi v Planici, vendar v zadnjem obdobju vedno kot del nacionalnega paketa. Če mu na prvi postojanki v Innsbrucku še ni uspelo priti do točk, je imel razlog za zadovoljstvo v Bischofshofnu.

Prej je smučka nadzirala njega, zdaj jo je on

V prvi seriji na izpadanje mu je nasproti stal celo končni zmagovalec turneje Dawid Kubacki. Izziva se ni ustrašil in kot srečni poraženec prišel v drugo serijo ter se na koncu veselil 22. mesta. "Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Po toliko časa sem končno spet med dobitniki točk. Kar me delno jezi, delno pa veseli, da sta oba skoka imela rezerve. Prvega sem malce 'biksal' po zraku, drugega pa sem malce predolgo čakal na mizi. Sta pa bila to ena najboljših skokov, kar sem jih naredil v zadnjem času. Prej sem se vedno lovil po zraku in nekako je smučka nadzirala mene. V teh dveh pa mi je uspelo prevzeti vajeti. S to mislijo grem zdaj naprej na naslednje prizorišče, ko bom skušal prikazati, kar znam."

V Bischofshofnu ga ni iz tira vrglo niti dejstvo, da se je v prvi seriji na izpadanje pomeril s končnim junakom Dawidom Kubackim. Kot srečni poraženec se je uvrstil v drugo serijo. Foto: Sportida

Skupaj s Petrom in Domnom so bratje Prevc pisali slovensko zgodbo na Solnograškem, saj so se le oni uvrstili med dobitnike točk. Najstarejši Peter je bil peti, Domen deveti. "Nekaj časa se nisem mogel umiriti. Je pa res eno veliko veselje videti, da sem sposoben priti zraven, ko mi uspe skočiti. Vsako leto je težje priti in vedno sem bil nekje zadaj. Uspelo se mi je uvrstiti med teh 30 in na tem lahko gradim. Da ostane tako čim dlje," poudarja študent elektrotehnike.

"Če nisi v finalu, si turist"

Ko tekmovalec enkrat pride na tekme za svetovni pokal, ima cilj vstopiti med najboljšo trideseterico, ki prinaša točke. In Cene ima prav zanimivo in nazorno razmišljanje o tem: "Trdim, da če nisi v finalu ali sploh ne prideš prek kvalifikacij, si turist."

Cene Prevc je imel na novoletni turneji razlog za zadovoljstvo, potem ko se je po daljši suši spet uvrstil med dobitnike točk. Foto: Jaka Lopatič

Z dobrim skakanjem mu je glavni trener Gorazd Bertoncelj dal priložnost, da se preizkusi tudi na naslednji postaji svetovnega pokala. Ta konec tedna bosta v Predazzu dve tekmi na srednji skakalnici. Čeprav je pri njem videti, da ima boljši odriv in bi mu manjša naprava lahko ustrezala, izpostavlja: "Ta boljši odriv pomeni, da mi gre tehnika dobro. Moč odriva praktično nimam dobrega. Bomo videli, kaj to pomeni na mali napravi."