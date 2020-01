Peter Prevc – vesel, jezen, zadovoljen #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peter Prevc je dal skakalnemu svetu vedeti, da lahko še vedno skoči odlično. Se pa zaveda, da mora najti še konstantnost, da se bo to rezultatsko izražalo tako, kot si želi.

Če bi gledali le uvrstitve po Nižjem Tagilu, potem je bil Peter Prevc na devetih tekmah šestkrat med najboljšo deseterico, dvakrat dvanajsti in enkrat 21. Tudi na novoletni turneji je pokazal dvig forme, vendar za dokončen preporod potrebuje še konstantnost pri izvedbah najboljših skokov.

Večkrat je bil na nemških in avstrijskih postojankah med najboljšimi v kakšni od serij, če ne celo najboljši, kar je dober obet pred nadaljevanjem sezone. S tem je tudi dokončno jasno, da so težave z gležnjem zgodovina, vprašanje časa pa je, kdaj se mu bo poklopilo v obeh serijah.

"Če bi naredil dva takšna skoka, kot je bil drugi, bi bil Kubacki kar ogrožen"

"Če bi naredil vsakič dva dobra skoka, bi bil na vseh tekmah med deseterico. To je potem tisto, kar me muči. V bistvu v Oberstdorfu in Ga-Pa en skok tako slabši, da ni bilo dovolj potem," razmišlja.

V Bischofshofnu je imel v drugi seriji boljši dosežek od njega le junak turneje Dawid Kubacki: "Sem zadovoljen. Sploh drugi skok je bil kar vrhunski. Pravzaprav me je lahko le Kubacki premagal. Če bi naredil dva takšna skoka, kot je bil drugi, bi bil Kubacki kar ogrožen. Vesel sem, da sem končno prikazal odličen skok in se je tudi rezultat obrestoval."

Turnejo je končal na skupnem osmem mestu, kar sicer ni bila najboljša slovenska uvrstitev, saj je bil brat Domen sedmi. "Zaključila se je odlično. Na začetku je bilo malce slabše. Skupno osmo mesto je en tak dober rezultat. Da sem v tem ritmu zdržal, je uvrstitev med najboljših 10 odličen rezultat, ampak ne ravno tak, da bi ga bilo treba kam vklesati."

"Stari spomini so lepi, sveži ne"

Pravega počitka skakalci po naporni novoletni turneji nimajo, saj jih že prihajajoči konec tedna čaka nadaljevanje svetovnega pokala v Predazzu. Italijansko središče v dolini Val di Fiemme je bilo za najstarejšega od bratov Prevc že srečno. Leta 2013 je na nordijskem svetovnem prvenstvu osvojil na srednji skakalnici bronasto, na večji pa srebrno medaljo.

In ta konec tedna bosta tekmi na srednji skakalnici. Ko je Peter pogledal proti napravi, pa je najprej dejal: "Grda skakalnica. Stari spomini so lepi, sveži ne. Ne vem, tam cel hrib zleze dol. Vse je zelo razburkano in razmajano. Bo zelo lepo, če bo skakalnica dobro urejena."