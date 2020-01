Zdaj so na novoletni turneji prvič zelo znoreli, čas je za spremembe #video

Jernej Damjan je sezono zaradi težav z ramo že končal. Februarja ga čaka operacija, nato pa tri ali štiri mesece rehabilitacije. Ali bo še nadaljeval kariero, bo znano po tem. Še vedno sicer čuti ljubezen do aktivnega skakanja, a še nima dokončnega odgovora.

Kljub temu je prišel na zadnjo postojanko novoletne turneje v Bischofshofen. V Avstriji je bil kot predstavnik vseh tekmovalcev v svetovnem pokalu. Eden od razlogov za njegov prihod so bile pritožbe avstrijskega strokovnjaka na čelu norveške reprezentance Alexandra Stöckla, ki je navedel več stvari. Norveški predskakalec je spal na hodniku hotela, ekipe so se pritoževale zaradi čakanja na hotelske sobe, nekatere ekipe niso imele enakih pogojev pri kontejnerjih, ki so rezervirani za tekmovalce na skakalnicah …

"Prišla je pobuda, da je treba nekaj narediti"

"Vpoklicali so me zaradi težav, ki so se dogajale na novoletni turneji, kar zadeva prevoze, spanje. Morda je čas, da se naredi korak naprej, ker gre za novoletno turnejo, ki naj bi bila najprestižnejše tekmovanje v skokih in se dogaja vsako leto," uvodoma pravi Damjan.

Na vprašanje, ali je dobil že kakšen dopis skakalcev, je odgovoril: "Za zdaj še ne. Z druge strani sem dobil pobudo, da je treba nekaj narediti. Čas je za to in s tem se popolnoma strinjam. Če se malce pošalim, smo za turnejo govorili, da je turneja klobas. Ker smo povsod dobivali hot doge in klobase. To je bila sicer šala, vendar zdaj že dolgo traja. Čas je, da se to spremeni."

Tudi slovenska reprezentanca ostala brez kontejnerja

Pri sklepih in smernicah za prihodnost ne bo hitel. Najprej bo pridobil vsa mnenja in se v material poglobil. Upa, da bo v prihodnjih letih bolje. Sicer pa je tudi sam na svoji koži na novoletni turneji že doživel nevšečnosti, o katerih je govoril Stöckl: "Pred nekaj leti smo v Oberstdorfu ostali brez kontejnerja na skakalnici. Potem je tudi težava, ko potuješ iz Garmisch-Partenkirchna v Innsbruck. V katerem od hotelov te ob 9. uri vržejo iz sobe, vožnja do Innsbrucka traja eno uro, prijava v naslednjem hotelu pa je ob 15. uri. Glede na to, da gre za naporno turnejo, za štiri ure ne greš ravno nakupovat. To se dogaja že nekaj časa. Zdaj so se prvič zelo razjezili. Sicer je turneja super in skakalnice tudi. Malenkosti pa bi lahko izboljšali."

Spomni se, da so pred leti v Oberstdorfu ostali brez kontejnerja na skakalnici. Foto: Sportida

Skakalci opozarjajo na organiziranost na norveški turneji RAW Air, kjer je prav tako več denarnega sklada za skakalce. In tudi dnevnice, ki so jih skakalcem ukinili, bodo zagotovo v prihodnje še tema pogovorov z vodstvom na Mednarodni smučarski organizaciji FIS.

"Na norveški turneji so stvari bolj urejene, vendar je z njihovega vidika lažje, ker vsi spimo v istem hotelu. Vsi se vozimo z njihovim uradnim prevozom. Po tekmi pustiš stvari in ti jih pripeljejo na drugo prizorišče. Zavedali so se, da je tempo še hujši kot na novoletni turneji. Če tega ne bi naredili, bi kakšen tekmovalec hitro rekel, da je vsega preveč. Ker je res preveč. Tistih deset dni je težkih," je še povedal Damjan.