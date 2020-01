"Škandal" na novoletni turneji dobil nadaljevanje: organizator razkril podrobnosti

Štiri dni po tem, ko se je glavni trener norveške skakalne reprezentance Alexander Stöckl zgražal nad početjem organizatorjev novoletne skakalne turneje, so se vodilni naposled le konkretneje odzvali in sebi v bran nanizali dejstva.

"Od zunaj je vse videti odlično organizirano, a to je tudi vse. Predskakalci spijo na hotelskih hodnikih, za majhne ekipe ni kontejnerjev. To me prav nič ne zabava, gospod predsednik," je na družbenem omrežju pred dnevi tvitnil avstrijski skakalni strokovnjak Alexander Stöckl, ki dela za norveško reprezentanco.

Organizatorji so se sprva na kratko odzvali na Stöcklove besede in se opravičili za napake. "S športniki ne bi smeli ravnati tako. Moramo se izboljšati. Opravičujemo se, kaj takega se ne sme več zgoditi," je v imenu organizacijskega odbora opravičilo v javnost poslal vodja medijev Ingo Jensen.

Štiri dni so potrebovali, da so podrobneje analizirali dogodke in prišli do sklepa.

Predskakalcev več, kot jih je bilo prijavljenih

Najbolj je v oči bodel podatek, da je norveški predskakalec Ole Henning Holt spal celo na hotelskem hodniku, o tem pa je vodstvo novoletne turneje zapisalo: "Pri številu postelj za predskakalce je šlo na tesno že v Oberstdorfu. V Garmisch-Partrenkirchen so pripotovali s svojim agentom Michaelom Schmittom 29. decembra. Dan pred načrtovanim prihodom. Gospod Schmitt je prvotno registriral 11 predskakalcev. Organizator je rezerviral hišo za 12 oseb. Ko je prišlo 13 predskakalcev, smo uredili dodatno ležišče. Dan pozneje sta nato prišla še dva predskakalca."

Foto: Sportida

Dotaknili so se tudi zloglasnih kontejnerjev, ki jih je omenjal Stöckl: "Skakalna vas je imela 26 kontejnerjev in je bila locirana na štadionu. Namen te vasi je, da so v njej prostori za skakalce, tehnično osebje. Da bi reprezentance te prostore čim bolje izkoristile, smo štiri ekipe povprašali, ali se strinjajo, da imajo svoje kontejnerje na skakalnici, ne spodaj na štadionu. Vse so se strinjale, a sta dve naciji nato na sestanku ekip vložili ugovor. Dejali so, da ne vedo nič o dogovoru, in zavrnili prošnjo. Kljub tej potezi smo ponoči preuredili atletsko vas, da so imele te ekipe prav tako svoje kontejnerje."

Ob koncu + so še poudarili, da so morali obširneje spregovoriti o nastalih dogodkih, saj se je v medijih razplamtela debata o domnevnih nepravilnostih, ki naj bi se zgodile.