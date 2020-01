Škandal na novoletni turneji

"Od zunaj vse izgleda odlično organizirano, a to je tudi vse. Predskakalci spijo v hotelskih hodnikih, za male ekipe ni kontejnerjev. To me prav nič ne zabava, gospod predsednik," je na družabnem omrežju tvitnil avstrijski skakalni strokovnjak Alexander Stöckl, ki dela za norveško reprezentanco.

Organizator tekme v Garmisch-Parterkirchnu je imel obilico težav z nastanitvijo skakalcev. Norveški tabloid VG poroča, da je moral eden od norveških predskakalcev Ole Henning Holt celo spati na hodniku in so morali gostje hotela stopati čez njega. "To je škandal in ni profesionalno," je za omenjeni tabloid dejal trener norveške reprezentance Alexander Stöckl.

Težave pri nastanitvi so imeli tudi v poljski in švicarski reprezentanci. "Preprost človek sem. Če je toplo, suho in dokaj čisto okoli mene, ni težav. Ampak to ni dobro, saj tu opravljam službo in vse bi moralo biti normalno," je za VG dejal Holt. Stöckl se je z njim strinjal: "Nihče ne posluša, ali se zanima za predskakalce. Brez njih ne moremo skakati. Enak tretma kot mi bi morali imeti."

