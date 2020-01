Norvežan navdušil, Prevc tik za deseterico, imamo troboj za zlatega orla

Junak druge tekme novoletne turneje je postal Norvežan Marius Lindvik, ki je do življenjskega uspeha prišel po izjemen prvem skoku. Vodilni v skupnem seštevku turneje in svetovnega pokala ostaja Japonec Rjoju Kobajaši, ki je imel priložnost, da se zapiše v zgodovino. Najvišje uvrščeni Slovenec je bil Peter Prevc na 12. mestu.

Marius Lindvik se je zapisal v skakalno zgodovino. 21-letni debitant na novoletni turneji je skočil do prve zmage in to na najbolj prestižnem prizorišču. Zmaga na novega leta dan ima v skakalnem svetu posebno težo. Mladi Norvežan je izjemno skočil v prvi seriji in s 143,5 metra prišel do velike prednosti.

V drugo je zdržal pritisk in se skupaj z reprezentančnimi kolegi veselil krstne zmage v svetovnem pokalu.

Sledili so mu skakalci, ki so za zdaj najbližje zlatemu orlu. Karl Geiger je bil drugi, za njim pa uvrščena Dawid Kubacki in Rjoju Kobajaši. Japonec ostaja na prvem mestu v boju za skupno zmago na novoletni turneji, ki jo je osvojil že lani, in ima pred drugim Geigerjem 6,3 ter tretjim Kubackim 8,5 točk naskoka, današnji junak pa zaostaja že 18,9 točke. Do konca sta še tekmi v Innsbrucku in Bischofshofnu. Kobajaši je imel danes priložnost, da se zapiše v zgodovino. Če bi zmagal tudi tokrat v Nemčiji, bi postal prvi skakalec s šestimi zaporednimi zmagami na novoletni turneji.

Peter Prevc je skočil do 12. mesta, a ni bil zadovoljen s prvim skokom, ki ga je pripeljal do 19. mesta. Foto: Sportida

Slovenski skakalci Anže Lanišek (128 metrov, 26. mesto), Timi Zajc (132, 18.), Domen Prevc (129, 17.) in Peter Prevc (129, 19.) so bili v prvi seriji sicer v dvobojih na izpadanje uspešni, vendar so bili vsi za 15. mestom. Največ smo pričakovali od Petra, ki je bil v včerajšnjih kvalifikacijah izvrsten tretji. Izpadel je le Rok Justin, ki je moral priznati premoč Kamilu Stochu.

V drugo so vsi skočili dlje, največji napredek pa je naredil Peter Prevc, ki je bil na koncu na 12. mestu najvišje uvrščeni. Domen in Timi sta zadržala svoji pozicijo, Lanišek pa je napredoval na 21. mesto.

V skupnem seštevku novoletne turneje je najvišje uvrščeni Slovenec Domen Prevc na 9. mestu. Brat Peter je napredoval na 16. mesto, Lanišek je 18., Zajc 20.

Pari slovenskih skakalcev v 1. seriji na izpadanje:

Anže Lanišek – Evgenij Klimov (Rus) - Lanišek s 128 metri zmagal

Timi Zajc – Naoki Nakamura (Jap) - Zajc s 132 metri zmagal

Domen Prevc – Mackenzie Boyd-Clowes (Kan) - Domen je s 129 metri zmagal

Rok Justin – Kamil Stoch (Pol) - Justin je bil s 123 metri prekratek

Peter Prevc – Federico Cecon (Ita) - Peter je s 129 metri zmagal

Garmisch-Partenkirchen, 2. serija:

Predskakalci spijo v hotelskih hodnikih Trener norveških smučarskih skakalcev Alexander Stöckl je bil zelo kritičen do prirediteljev tekme v Garmisch Partenkirchnu. Očita jim slabo organizacijo. "Od zunaj vse izgleda odlično organizirano, a to je tudi vse. Predskakalci spijo v hotelskih hodnikih, za male ekipe ni kontejnerjev. To me prav nič ne zabava, gospod predsednik," je tvitnil Stöckl. Tokrat se očitno Nemci niso izkazali z organizacijo. Norveški časnik VG je povzel Stöckla, ki pravi, da so morali gostje ponoči v hotelskem hodniku stopati čez spečega predskakalca, da so lahko prišli do skupnih kopalnic. "To je škandal in nikakor profesionalna organizacija" je še dejal Avstrijec. STA

Garmisch-Partenkirchen, 1. serija:

