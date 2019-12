Kobajaši branjenje zlatega orla začel z zmago, Domen Prevc najboljši Slovenec

68. novoletna skakalna turneja se je začela tako, kot se je končala lanska. Z zmago Rjojuja Kobajašija, vodilnega skakalca svetovnega pokala.

Japonec, v lanski sezoni je slavil na vseh štirih postajah novoletne turneje, je vodil že po prvi seriji, v kateri si je pred najbližjim zasledovalcem, Nemcem Karlom Geigerjem pridobil skoraj osem točk prednosti. To je v finalu še nekoliko obogatil, tako da ima po prvih dveh od osmih skokov turneje pred najbližjim zasledovalcem Geigerjem, ki je navdušil domače občinstvo, 9,2 točke prednosti. Po polovici tekme je tretje mesto držal Stefan Kraft, a na koncu ostal brez zmagovalnega odra. Na tega je s četrtega mesta skočil David Kubacki.

Domen najvišje uvrščeni Slovenec, Peter v finalu najdaljši

Celoten slovenski kvartet, ki si je zagotovil finalno vstopnico (Peter Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc kot srečni poraženci), je v drugi seriji napredoval.

Najboljši Slovenec iz kvalifikacij Domen Prevc je po mnenju glavnega trenerja Gorazda Bertonclja prikazal najboljša skoka v sezona. Po finalnem skoku, dolgem 134 metrov, je z 12. mesta skočil na deveto.

Domen Prevc je bil na devetem mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: Sportida

Anže Lanišek je pridobil pet mest in končal na 17. Peter Prevc ga je polomil pri prvem skoku, ko ga je poneslo do 127 metrov, a doskok, ki mu dela težave, tudi tokrat ni bil najboljši. Prejel je nizke ocene in zasedel 23. mesto. V finalu je skočil 135 metrov, kar je bil najdaljši skok finala, a pri tem je treba upoštevati, da je večina skakala z enega oziroma dveh nižjih zaletnih mest. Peter je pridobil dve mesti in zasedel 21. mesto. V finalu je nastopil še Timi Zajc in končal na 24.

Brez finalnega nastopa je od slovenske peterice ostal le Tilen Bartol, ki se mu skok ni posrečil. Končal je na predzadnjem, 49. mestu.

Selitev v Garmisch

Skakalci se bodo zdaj preselili na drugo nemško prizorišče turneje, Garmisch-Partenkirchen. V torek ob 14. uri bodo tam kvalifikacije, v sredo, na novega leta dan, ob isti uri pa druga tekma.

Po nemškem delu turneje sledita tekmi v Avstriji. Innsbruck jo bo gostil 4. januarja (14.00), Bischofshofen pa 6. (17.15).

Izidi, Oberstdorf, prva tekma turneje: 1. Rjoju Kobajaši (Jap) 305,1 točke (138,0/134,0 m)

2. Karl Geiger (Nem) 295,9 (135,0/134,0)

3. Dawid Kubacki (Pol) 294,7 (132,0/133,0)

4. Stefan Kraft (Avt) 291,2 (131,0/132,0)

5. Piotr Žyla (Pol) 281,5 (132,0/129,0)

6. Philipp Aschenwald (Avt) 280,3 (132,5/129,5)

7. Jukija Sato (Jap) 280,1 (129,5/132,0)

8. Robert Johansson (Nor) 279,8 (134,0/130,5)

9. Domen Prevc (Slo) 279,5 (129,5/134,0)

10. Marius Lindvik (Nor) 278,5 (139,0/124,5)

...

17. Anže Lanišek (Slo) 269,5 (125,0/134,0)

21. Peter Prevc (Slo) 265,3 (127,0/135,0)

24. Timi Zajc (Slo) 262,0 (123,0/129,0)

... Svetovni pokal, skupno (8): 1. Rjoju Kobajaši (Jap) 540 točk

2. Karl Geiger (Nem) 427

3. Stefan Kraft (Avt) 419

4. Philipp Aschenwald (Avt) 312

5. Kamil Stoch (Pol) 287

6. Daniel-Andre Tande (Nor) 273

7. Peter Prevc (Slo) 227

8. Anže Lanišek (Slo) 220

9. Jukija Sato (Jap) 214

10. Marius Lindvik (Nor) 209

...

21. Timi Zajc (Slo) 105

22. Domen Prevc (Slo) 94

35. Rok Justin (Slo) 24

56. Tilen Bartol (Slo) 3

59. Anže Semenič (Slo) 1

