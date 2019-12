Soj luči se je spet usmeril na Petra Prevca, a sveti tudi širše

Ko je Wolfgang Loitzl leta 2009 postal kralj turneje štirih skakalnic, ki jo sestavljajo Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen (oba Nemčija), Innsbruck in Bischofshofen (oba Avstrija), se je začela avstrijska vladavina. Trajala je do leta 2015, ko se je Stefan Kraft na domačem igrišču v Bischofshofnu veselil zgodovinskega dosežka.

Slovenski šampion Peter Prevc je bil tisti, ki je naše severne sosede spravil v slabo voljo, saj v sezoni 2015/16 ni imel konkurence. Če mu v Obestdorfu ne bi ponagajal veter, bi se lahko pohvalil s pokrom štirih zmag, kar je v zadnjih dveh sezonah uspelo Poljaku Kamilu Stoch in Rjojuju Kobajašiju. Stoch je celo dvakrat zapored pokoril vso konkurenco.

Kaj je Peter Prevc povedal po drugem mestu v Engelbergu?

In prav ti štirje skakalci spadajo med favorite za krono 68. turneje. Ta vedno na površje porine kakšno ime, ki sicer spada v širši krog favoritov. Nemci bodo računali na dobre skoke Karla Geigerja, ki je na uvodu prijetno presenetil, medtem ko Markus Eisenbichler še tava v temi.

Če se mu ne bi pripetil padec na treningu v Klingenthalu, bi bil Daniel-Andre Tande zagotovo med najboljšimi. Norvežan se je pred tremi leti že spogledoval z zmago, vendar se mu je na zadnji postojanki v Bischofshofnu zaradi težav z vezmi zalomilo in je izgubil boj s Stochom. Tande je letošnjo sezono začel z dvema zmagama, poškodba gležnja pa ga je za zdaj oddaljila od vrha.

Kobajaši spet prvi favorit

So se pa zato začeli v pravem času prebujati zadnji junaki turneje. Lanski junak Kobajaši je v Engelbergu dosegel drugo zmago v sezoni in bo začel turnejo v rumeni majici. Enkrat je v Švici zmagal tudi Stoch, medtem ko sta bila Kraft, ki je nesrečno padel in še čuti posledice, in Prevc po enkrat druga. Slovenski skakalec je s svojimi skoki poskrbel, da se je soj luči spet obrnil nekoliko v njegovo smer. Na turnejo odhaja kot sedmi skakalec sezone, bi pa imel na svojem računu že dvojne stopničke, če mu v Ruki zaradi prepustnosti dresa ne bi odvzeli tretjega mesta.

Rjoju Kobajaši bo poskušal drugič zapored osvojiti turnejo. Foto: Sportida

Oberstdorf bo že dal prve odgovore, kdo bi lahko posegel najvišje. Generalka v Engelbergu sicer ni vedno pokazatelj tega, kdo bo blestel na turneji. V zadnjih letih sta le Prevc in Kobajaši upravičila vlogo favorita. Najstarejši od bratov Prevc je v sezoni 2015/16 obakrat zmagal v Engelbergu in prišel na turnejo v rumeni majici.

Enako barvo majice je imel lani tudi Kobajaši, prav tako jo ima letos. Kraft je pred petimi leti prišel na turnejo s šestim in devetim mestom v žepu, Stoch pred tremi leti z devetim in drugim mestom (takrat je bil vodilni v svetovnem pokalu Domen Prevc, vendar zaradi pomanjkanja izkušenj na turneji pogorel), predlani pa je bil v Engelbergu tretji in drugi.

Kako se je zadnjih pet zmagovalcev turneje odrezalo na generalki v Engelbergu 2014/15 Stefan Kraft 6. in 9. mesto 2015/16 Peter Prevc 2-krat 1. mesto 2016/17 Kamil Stoch 9. in 2. mesto 2017/18 Kamil Stoch 3. in 2. mesto 2018/19 Rjoju Kobajaši 7. in 1. mesto

Zanimivo bo videti, ali se bodo na prvi postojanki karte kaj premešale. Vedno lahko zablesti še kakšen Norvežan ali Poljak, sicer pa prav veliko manevrskega prostora ni videti.

Šest slovenskih borcev. Ali se bo Timi Zajc zbudil?

V slovenskem taboru sta najbolj stabilna Peter in Anže Lanišek, medtem ko se Timi Zajc bori sam s seboj, pa čeprav je sezono začel kot najbolj razpoložen. Na tekmah mu ne uspeva tisto, kar si želi. Ni še pokazal, česa je sposoben. Morda pa se bo preskok zgodil ravno v Oberstdorfu.

Domen Prevc je pred tremi leti prišel na turnejo v rumeni majici, a je bil pritisk prevelik. Foto: Sportida

Turneja je sicer za tiste, ki niso v najboljši formi, izjemno psihološko zahtevna. Tekme se vrstijo druga za drugo, in če ne skačeš, kot si želiš, bolj trpiš kot karkoli drugega. Prostora za trening namreč ni, zato se nekateri skakalci po nemškem delu odločijo za odhod v domovino na trening in prepustijo mesto za avstrijski del turneje drugemu skakalcu.

Skakalce čaka zelo zahtevno delo, saj bodo v desetih dneh opravil s štirimi kvalifikacijami in prav toliko tekmami. Te imajo posebno draž, saj v prvi seriji skakalci tekmujejo na izpadanje, pet najboljših poražencev v dvobojih pa dobi mesto v drugi seriji.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je danes v Oberstdorf, kjer se bo v soboto s kvalifikacijami vse začelo, odpeljal šesterico skakalcev. Peter Prevc, Anže Lanišek, Domen Prevc in Rok Justin so imeli mesto zagotovljeno že po zadnji postojanki, po treningu v Planici pa sta ga dobila še Timi Zajc in Tilen Bartol.