Avstrijci razkrili karte, prvi zvezdnik čuti posledice padca

Stefan Kraft po padcu v Engelbergu čuti bolečine v desnem kolku in vratu, in upa, da padec ne bo vplival na njegove predstave na novoletni turneji. Foto: Sportida

Vse bližje je prvi vrhunec nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Avstrijci so danes razkrili, na koga vse bodo računali na novoletni turneji, ki se bo v soboto začela v Oberstdorfu, Stefan Kraft pa je priznal, da po padcu v Engelbergu čuti bolečine v vratu in kolku.

Selektor avstrijske reprezentance v smučarskih skokih Andreas Felder je razkril sedmerico orožij, na katero bo računal na 68. novoletni turneji, ki se bo s kvalifikacijami začela v soboto v Oberstdorfu.

Prvo ime zasedbe severnih sosedov bo Stefan Kraft, družbo mu bodo delali tretji z zadnje tekme Jan Hoerl, Philip Aschenwald, Daniel Huber, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayboeck in Clemens Leitner, ki si je mesto v ekipi priboril z uspešnimi predstavami v celinskem pokalu.

Najvišje od sedmerice je v svetovnem pokalu Kraft, ki je kratek čas nosil rumeno majico, a jo moral po nedeljski tekmi v Engelbergu prepustiti Rjojuju Kobajašiju. Avstrijski zvezdnik je po prvi seriji zasedal četrto mesto, v drugi pa padel in zdrsnil na 18. v pogovoru za avstrijski portal krone.at je priznal, da je nesrečni pripetljaj v Švici pustil posledice. "Na desni strani telesa je nekaj odrgnin, v vratu čutim napetost in nekaj bolečin v desnem kolku," pravi 26-letnik in upa, da padec ne bo pretirano vplival na njegove nastope na novoletni turneji. Do te in med njo mu bosta intenzivno pomagala fizioterapevt in maser.

Slovenska šesterica za novoletno turnejo bo znana v kratkem. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je že pred dnevi dejal, da bodo v Nemčijo zagotovo potovali Peter Prevc, Anže Lanišek, Rok Justin in Domen Prevc, načeloma tudi Timi Zajc, pri katerem je bil takoj po tekmah v Engelbergu še vprašaj.

