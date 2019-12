Rjoju Kobajaši je s sedmega mesta skočil do zmage in znova prevzel vodstvo v svetovnem pokalu.

Na zadnji tekmi pred 68. novoletno skakalno turnejo, ki se bo v Oberstdorfu začela 28. decembra, je v Engelbergu v spremenljivih vetrovnih razmerah in dežju slavil Rjoju Kobajaši, ki je z zmago znova oblekel rumeno majico. Do prvih stopničk na posamični tekmi te sezone je prišel Peter Prevc, tretji je bil Avstrijec Jan Hörl. V točkah so tekmo končali še štirje Slovenci. Slovenska šesterica za prvo postojanko novoletne turneje še ni povsem znana, pri Timiju Zajcu je še majhen vprašaj.

Organizatorjem je v Engelbergu tudi v nedeljo nagajal veter, skakalce pa je spremljal tudi dež. Zgodaj popoldan so poskušali izpeljati kvalifikacije, a so jih zaradi spremenljivih vetrovnih razmer po 17 skakalcih odpovedali, tako da je priložnost za nastop na tekmi dobilo vseh 63 prijavljenih tekmovalcev.

Prevc tako visoko ni bil že debeli dve leti

Peter Prevc je na zadnji tekmi pred novoletno turnejo prvič v sezoni skočil na zmagovalni oder. Foto: Sportida Po švicarski preizkušnji, na kateri se je morala večina skakalcev znajti v vetru v hrbet, le redki srečneži so imeli pomoč vzgornika, imajo v slovenskem taboru veliko razlogov za zadovoljstvo.

Zmagovalec sezone 2015/16 Peter Prevc je prvič v novi sezoni skočil na zmagovalni oder. Spomnimo, pred tedni je bil v Ruki tretji, a je na koncu zaradi diskvalifikacije ostal brez stopničk. Tokrat je bilo z njegovim dresom vse v redu in 27-letnik se je lahko razveselil drugega mesta. Tako visoko ni bil vse od tekme v Sapporu februarja 2017.

Na drugem mestu je bil že po prvi seriji, v kateri je imel izjemno slabe vremenske pogoje, a kljub temu s skokom, dolgim 123,5 metra, zaostal le za 0,8 točke za vodilnim po polovici tekme Robertom Johanssnom. Razlike so bile zelo majhne, prvega in desetega je ločevalo zgolj 7,5 točke, kar je napovedalo napet finale.

Stefan Kraft je po padcu v finalu in zdrsu na 18. mesto moral predati rumeno majico. Foto: Reuters V tem se je najbolje znašel lanski zmagovalec svetovnega pokala Rjoju Kobajaši in s 134 metri s sedmega mesta napredoval na prvo. Japonec je z novo zmago slekel rumeno majico Stefanu Kraftu. Avstrijec je bil po prvem skoku četrti, v finalu pa po doskoku padel in zdrsnil na 18. mesto.

Prevc je v finalu zmogel 127,5 metra in zaostal le za Kobajašijem, od katerega ga je ločilo devet točk. Na vrhu je bil le še Johansson, ki pa se v vetru v hrbet ni znašel in končal na osmem mestu. Tretje je tako pripadlo Avstrijcu Janu Hörlu, ki je ob precej milem vetru v hrbet nanj napredoval z osmega.

Štiri imena že znana za novoletno turnejo, Zajc ima še vprašaj Na prvo postojanko novoletne turneje v Oberstdorf bodo zagotovo odpotovali Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Lanišek in Rok Justin. Načeloma tudi Timi Zajc, pravi glavni trener Gorazd Bertoncelj, vendar bo trening v začetku tedna dal zadnji odgovor. Izbiral bo še med Anžetom Semeničem, Tilnom Bartolom in Cenetom Prevcem. Na novoletni turneji je sicer prostora za šest Slovencev.

"S tem sem dokazal, kar sem govoril že nekaj časa, torej, da se lahko povzpnem na stopničke," je bil zadovoljen 27-letni Slovenec. Foto: Reuters

"Danes je bila težka tekma, pogoji so se menjali, zato sem zelo vesel, da mi je uspelo ostati zbran. Vedel sem, da če svoje delo naredim stoodstotno, bom v primeru slabšega rezultata lahko "bentil" nad razmerami. Zbral sem se na svoj skok, dobro sem ga opravil in bil sem kar malo presenečen, da sem bil s tako malo metri uvrščen tako visoko po prvi seriji. V drugi seriji sem naredil lep skok in sem bil zelo zadovoljen s stopničkami. Danes sem zelo srečen. S tem sem dokazal, kar sem govoril že nekaj časa, torej, da se lahko povzpnem na stopničke. Predvsem sem vesel, da so točkovni pribitki in odbitki odšli v mojo korist," je po prvih letošnjih stopničkah povedal Peter in dodaja: "Ne, nič se mi ni valilo. Nekako sem samo čakal, kdaj se bo zgodilo. Na uradnih treningih in v kvalifikacijah sem bil že blizu, med prvimi tremi ali petimi. Lepo sem čakal, kdaj se bodo te številke poklopile in čakanje se je izplačalo."

Ob Petru do točk še kvartet

V finalu so nastopili še štirje Slovenci. Anže Lanišek je pridobil dve mesti in končal kot 14., Rok Justin izgubil enega in s 16. mestom izenačil izid kariere, Domen Prevc je z 20. napredoval za eno mesto, Tilen Bartol pa je po ponesrečenem finalnem skoku s 27. zdrsnil na 30.

"Z današnjo tekmo sem zadovoljen bolj tako, tako. To niso slabi skoki, niso bili pa ravno najboljši. Na državnem prvenstvu sem skakal bolje. A krivulja se počasi znova vzpenja," je dejal Lanišek. Rok Justin je s 16. mestom izenačil izid kariere, ki ga je prav tako dosegel v Engelbergu. Foto: Sportida

"Čestitke Petru za prve letošnje zaslužene stopničke. V prvi seriji je opravil odličen skok v zelo težkih vetrovnih pogojih. V drugi je bil tudi zelo dober in tu je izjemno drugo mesto. Tudi ostali so dobro opravili svojo nalogo. Čestitke Roku za izenačitev rezultata kariere in Tilnu za osvojene točke," je po tekmi povedal glavni trener Gorazd Bertoncelj.

Semenič in Zajc prekratka za finale

Prekratka za finale sta bila Anže Semenič, ki je končal na 53. mestu, ter lansko zimo najboljši Slovenec Timi Zajc, ki je zasedel skromno 57. mesto. Osmoljenec razmer v prvi seriji je bil Simon Ammann, ki se prav tako ni uvrstil v finale.

Skakalna karavana bo s tekmovanjem nadaljevala 28. decembra, ko se bo v Oberstdorfu začela 68. novoletna turneja.

Izidi, Engelberg: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 272,0 točke (132,5/134,0 m)

2. Peter Prevc (Slo) 263,1 (123,5/127,5)

3. Jan Hörl (Avt) 262,0 (134,0/136,5)

4. Karl Geiger (Nem) 260,6 (133,0/125,0)

5. Daniel Huber (Avt) 259,0 (128,0/139,5)

6. Philipp Aschenwald (Avt) 257,7 (128,5/134,0)

7. Marius Lindvik (Nor) 255,2 (126,5/122,5)

8. Robert Johansson (Nor) 253,4 (134,0/122,0)

9. Kamil Stoch (Pol) 252,7 (128,5/118,5)

10. Stephan Leyhe (Nem) 250,1 (117,5/128,5)

...

14. Anže Lanišek (Slo) 241,7 (124,0/125,0)

16. Rok Justin (Slo) 240,6 (122,0/116,0)

19. Domen Prevc (Slo) 236,6 (118,0/122,5)

30. Tilen Bartol (Slo) 210,8 (119,5/110,0) Svetovni pokal, skupno (7): 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 440 točk

2. Stefan Kraft (Avt) 369

3. Karl Geiger (Nem) 347

4. Kamil Stoch (Pol) 275

5. Daniel-Andre Tande (Nor) 273

6. Philipp Aschenwald (Avt) 272

7. Peter Prevc (Slo) 217

8. Anže Lanišek (Slo) 206

9. Marius Lindvik (Nor) 183

10. Yukiya Sato (Jap) 178

...

19. Timi Zajc (Slo) 98

25. Domen Prevc (Slo) 65

35. Rok Justin (Slo) 24

55. Tilen Bartol (Slo) 3

58. Anže Semenič (Slo) 1

