Prevca zaradi izkušenj diskvalifikacija ni vrgla iz tira, nagrada je sledila v Švici

Anže Lanišek na drugem mestu v Visli, tretjem mestu v Ruki, Peter Prevc na drugem mestu v Engelbergu, takšne so slovenske uvrstitve na zmagovalni oder v tej sezoni. Nekoliko skrbi upad forme pri mladem Timiju Zajcu, ki se je po besedah glavnega trenerja znašel na razpotju. Verjame, da se bo tudi on prebudil, ko se bo znebil bremena, ki ga nosi. Pred skakalci je novoletna turneja, ki se bo začela v soboto v Oberstdorfu, prvi mož stroke pa še ni povsem določil zasedbe ekipe. Štirje skakalci imajo mesto že zagotovljeno.

Nedeljski razplet z drugim mestom Petra Prevca vam je prinesel razlog za zadovoljstvo. Najizkušenejši mož v naši reprezentanci je stalne skoke kronal z drugim mestom.

Stopničke so zaslužene. Obe seriji je imel kar močan veter od zadaj. V prvi je opravil izjemen skok. Ocenil bi, da je v takšnih pogojih edini, ki je uspešno prebil hrbtišče skakalnice. Njegov drugi skok je bil soliden. Imel je še nekaj težav s telemarkom. V soboto smo bili nekoliko razočarani, ker je prav zaradi doskoka osvojil 12. mesto, saj bi bil sicer bistveno višje. So pa stopničke visele v zraku. Na vsakem prizorišču je namreč skakal bolje.

Ali vas je kaj presenetil? Na začetku sezone je bilo pri njem kar nekaj vprašajev.

V Visli je začel zelo spodbudno. Potem je skoke stopnjeval. Težave je imel pri doskokih. To bo treba popraviti. Diskvalifikacija zaradi dresa, potem ko bi bil tretji, ga ni zmotila. V tistem trenutku je bil zadovoljen, da je v stiku z najboljšimi. Spodbudno je šel naprej.

Verjetno je za preskok vplivalo tudi dejstvo, da se je po težkih zadnjih sezonah naučil biti potrpežljiv.

Peter se zaveda, da je potrpežljivost v vrhunskem športu potrebna. Vsak športnik pride v manjšo ali večjo krizo. Vsakdo v skokih se je v njej že znašel. Pot je dolga, težka. In v teh trenutkih je potrpežljivost potrebna. Verjeti moraš vase in Peter je. Veselil se je vsakega dobrega skoka in teh stopničk, saj se zaveda, da ni lahko.

Kako hitro je mogoče urediti preglavice z doskokom v telemark?

Vse več poudarka namenjamo temu. Poleti ga je bilo premalo, ker smo se precej ukvarjali z drugimi stvarmi. Res pa je, da bi morali to početi samodejno, a nismo. Peter potrebuje le več samozaupanja. Če kdo pade, to pomeni psihološko zavoro.

Za vso reprezentanco je spodbudno, da si je po Anžetu Lanišku, ki je bil na prvih dveh postojankah na stopničkah, še drugi slovenski skakalec prislužil prostor na zmagovalnem odru.

Lanišek bo, če bo malce izboljšal formo in prišel do ravni, na kateri je že bil, zelo blizu najboljšim. Težava je Timi Zajc. Na razpotju je, ali se bo dvignil ali pa bo tam, kjer je bil na zadnjih prizoriščih, ko se ni uvrstil v finale. V Planici na treningu je kazal spodbudne skoke. Ne nazadnje je bil na državnem prvenstvu drugi.

Morda se bo zdaj z dvigom forme Petra Prevca pri njem kaj spremenilo, saj bo več bremena padlo na izkušenega prvaka …

Mislim, da je breme, ki ga nosi, veliko. Če je forma malce nestabilna in si pod pritiskom, se pojavijo take napake. Preveč zakrčen je. Upajmo, da bo zbral občutke in skakal bolj neobremenjeno. Morda bo moral biti v tej fazi zadovoljen tudi s kakšnim ne povsem vrhunskim rezultatom. In potem počasi spet iti navzgor.

Kakšen načrt imate do novoletne turneje? Ta se bo začela s sobotnimi kvalifikacijami v Oberstdorfu.

Časa ni veliko. Pomembna je regeneracija. Če nam bo uspelo, bomo na skakalnici naredili trening ali dva. Testirali bomo tudi nekatere drese, vmes so še prazniki …

Ko smo ravno pri dresih. Kaj se dogaja? V Engelbergu je bil diskvalificiran še Tilen Bartol.

Nobena od teh diskvalifikacij ni bila takšna, da bi vplivala na rezultat, dolžino skoka. Tudi pri Bartolu je bila stvar banalna. Zadrga ni bila do vrha zapeta. Tilen jo je zapel, mislil, da je šla do vrha, vendar se je zataknila centimeter od vrha.

"Lanišek bo, če bo malce dvignil formo in prišel do ravni, na kateri je že bil, zelo blizu najboljšim." Foto: Sportida Ker slovenski skakalci v celinskem pokalu niso priskakali dodatne kvote, boste imeli na novoletni turneji na voljo šest izbrancev. Ali je ekipa že znana?

Na prvo postojanko novoletne turneje v Oberstdorf bodo zagotovo odpotovali Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Lanišek in Rok Justin. Načeloma tudi Timi Zajc. Trening bo dal zadnji odgovor. Izbiral bom še med Anžetom Semeničem, Tilnom Bartolom in Cenetom Prevcem.

Kako pa gledate na vrh, kjer so najboljši? Ali se je slika najboljših izoblikovala? Dvignili so se junak zadnje zime Rjoju Kobajaši, Stefan Kraft in Kamil Stoch.

Vrh je zelo izenačen. Zelo veliko tekmovalcev je bilo letos na stopničkah. Novoletna turneja bo dala dokončen odgovor, kdo je med najboljšimi. Zagotovo so to Kobajaši, Kraft, Stoch, Karl Geiger, tudi kakšen Norvežan. Verjamem, da bo Peter ostal v stiku z najboljšimi.