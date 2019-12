Veselje v poljskem taboru, brata Prevc tik za deseterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Engelberg, kvalifikacije in tekma

Poljak Kamil Stoch (135 m, 288.7) je veliki zmagovalec šeste posamične preizkušnje v smučarskih skokih v tej sezoni. Od štirih Slovencev v finalu tekme v švicarskem Engelbergu sta se najbolje odrezala brata Peter in Domen Prevc, ki sta zasedla 12. oz. 13. mesto. Tilen Bartol je bil zaradi neustreznega dresa že pred prvo serijo diskvalificiran.

Semenič ostale brez tekme, Bartol zaradi dresa prav tako

Na tekmo se je prebilo šest Slovencev, v kvalifikacijah je z 58. mestom obtičal zgolj Anže Semenič. A je tik pred prvo serijo odpadel še en Slovenec, Tilen Bartol je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran, kar je že peta diskvalifikacija v slovenskem taboru v tej sezoni.

Starejši Prevc z 18. napredoval na 12. mesto

V prvi seriji je najbolj kazalo Domnu Prevcu (134,5/130,0 m; 261,3), ki je bil na 9. mestu, a je v finalu izgubil nekaj mest in obračun s starejšim bratom. Peter Prevc (131,0/134,5 m; 261,8), ki je bil po prvi seriji 18., je z boljšim drugim skokom napredoval na 12. mesto. S samimi skoki ni bil najbolj zadovoljen, toliko bolj pa ga je zadovoljil rezultat.

"V prvi seriji sem naredil manjšo napako, preveč sem bil skoncentriran na to, kaj moram popraviti in potem sta mi smučki ušli. Vesel pa sem, da sem v finalni seriji naredil zelo, zelo dober skok in sem napredoval po lestvici," je za uradno spletno stran Smučarske zveze Slovenije povedal Peter Prevc, takole pa ga je dopolnil Domen: Po diskvalifikaciji v Klingenthalu sem zdaj veliko bolj samozavesten. Uspela sta mi dva dobra skoka, tu v Engelbergu, ki sta pomembna predvsem zato, da lažje nadaljujem s sezono."

Anže Lanišek (124,0/123,0 m; 241,4) je bil na koncu 24., Rok Justin (122,5/119,0 m; 229,8) pa 28.

Timi Zajc je z 31. mestom v prvi seriji za las zgrešil finale.

Trener Bertoncelj ni najbolj zadovoljen

Glavni trener Gorazd Bertoncelj z izkupičkom ni bil najbolj zadovoljen. "Z današnjim dnem ne moremo biti ravno najbolj zadovoljni, saj nihče ni končal med deseterico najboljših. Zadovoljni smo z Domnom Prevcem, ki je naredil dva zelo soldina skoka in mu je po dolgem času uspel vzpodbuden dosežek. Peter je v finalu naredil odličen skok, žal s slabim doskokom, kar ga je stalo deseterice. Anže je dvakrat skočil zelo povprečno. Čestitke tudi Roku za ponovne točke."

Prva zmaga Stocha v tej sezoni

V boju za zmago je Stoch (138,0/136 m; 288,7) ubranil vodstvo po polovici tekme, drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (134,5/137,5 m; 287,0), ki bo jutri spet oblekel rumeno majico vodilnega, tretji pa Nemec Karl Geiger (133,5/135,0 m; 277,6).

Jutri bo v Engelbergu na sporedu še ena individualna preizkušnja. Po njej bo znana tudi slovenska zasedba za novoletno turnejo, ki jo bo zaradi skromnih rezultatov po dolgem času izpustil japonski veteran Noriaki Kasai. Izpustiti jo bo moral tudi Nemec Severin Freund, ki po poškodbi še ni pripravljen na vrnitev.

