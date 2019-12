Slovenske težave z dresi: Še sami ne vemo povsem, kako se obrniti #video

Anže Semenič dvakrat, Peter Prevc enkrat in kot zadnji v nedeljo še Domen Prevc. Štiri diskvalifikacije so si v tej sezoni nabrali slovenski skakalci. "Zadnjih 14 dni smo preveč obremenjeni z dresi, lani smo se s tem ukvarjali precej manj, pa ni bilo diskvalifikacij," o pereči temi pravi glavni trener skakalcev Gorazd Bertoncelj, Domen pa dodaja: "Še sami ne vemo povsem natanko, kako se včasih obrniti." Robert Kranjec, ki skrbi za drese, se bo na naslednji postaji v Engelbergu pogovoril s kontrolorji.

Slovenska skakalna reprezentanca v smučarskih skokih se je v dobrem mesecu nove sezone svetovnega pokala zaradi neustreznih dresov spopadla že s štirimi diskvalifikacijami. Dvakrat Anže Semenič, Peter Prevc je na Finskem zaradi neustrezne propustnosti ostal celo brez zmagovalnega odra, Domen Prevc pa po 21. mestu nedeljske prve serije v finalu ni smel nastopiti. Razlog za njegovo diskvalifikacijo?

"Slabo se je postavil, čeprav to vselej vadimo"

"Če je bilo na vrhu v prvi seriji vse dobro in je šlo normalno, pa je kontrolor v drugi seriji menil, da ima previsoko neraztegljiv pas, po domače, imel je previsoko 'gurtno', tako da meritve sploh ni bilo. Za koliko? Ne vem, rekli so, da je previsoko," je o Prevčevih težavah v Klingenthalu dejal trener Gorazd Bertoncelj. Na vprašanje, ali je bila to Domnova napaka, je dodal: "Slabo se je postavil, čeprav to vselej vadimo. Vsak dan pred tekmo pregledamo, preverimo in treniramo. Ne vem, zakaj se je to zgodilo."

Gorazd Bertoncelj o svojih varovancih in Domnovi diskvalifikaciji:

Brez slabe vesti, da bi namerno zlorabljali pravila

Bertoncelj upa, da bo kmalu konec zapletov z dresi: "Nimam slabe vesti zaradi dresov, ne gre za namerno zlorabljanje pravil. Naša pravila so precej obsežna, stvari so definirane, a vmes je veliko sivih con, ohlapnih stvari, tako da je včasih mnenje kontrolorja tako-tako. Zadnjih 14 dni smo preveč obremenjeni z dresi, lani smo se s tem ukvarjali precej manj, pa ni bilo diskvalifikacij. Bolj kot se ukvarjamo, slabše je."

"Robert bo šel z nami v Engelberg in se pogovoril s kontrolorji, da se nam te stvari ne bi dogajale v prihodnosti, da bomo imeli odgovore na vsa vprašanja in da bomo pripravljeni na vse mogoče položaje."

Kranjec v Engelberg na pogovore

Domen je priznal, da bi se lahko v nedeljo tudi sam bolje znašel, a ob tem dodal, da so dresi zelo kompleksna tema, da stvari niso povsem jasne. "Gre za zelo zapletene stvari. Da, tudi jaz bi se morda lahko na vrhu drugače postavil in bi se stvari drugače odvile, a žal se je zgodila diskvalifikacija. Zdaj moramo iti naprej in poskrbeti, da se nam te stvari ne bi več dogajale. Še sami ne vemo povsem natanko, kako se včasih obrniti, smo v začaranem krogu. Po tekmi smo se pogovorili, kako in kaj. Robert (Robert Kranjec skrbi za drese, op. a.) bo šel z nami v Engelberg in se pogovoril s kontrolorji, da se nam te stvari ne bi dogajale v prihodnosti, da bomo imeli odgovore na vsa vprašanja in da bomo pripravljeni na vse mogoče položaje."

Domen Prevc o diskvalifikaciji:

"Diskvalifikacija brez kakršnegakoli drugega objektivnega merjenja"

Domen je priznal, da bi se lahko v nedeljo tudi sam bolje znašel ob meritvah, a je ob tem dodal, da stvari z dresi niso povsem jasne. Foto: Sportida Ko smo še Domna povprašali, kaj se je dogajalo pred finalom nedeljske tekme, je takole orisal položaj: "Ko sem prišel gor, je bila obrazložitev kontrolorja taka, da je pas previsoko. To izmerijo tako, da s prsti potipajo, kjer je. Ko je to naredil, je rekel, da je previsoko. Nato se je brez kakršnegakoli drugega objektivnega merjenja odločil, da sem diskvalificiran. Sam sem se veliko spraševal, zakaj, pa tudi, ko sem prišel do kontrolorjev, oni med seboj niso prišli do skupnega odgovora. Z istim dresom je bilo za prvi skok vse v redu, pred drugim pa nenadoma diskvalifikacija. Ne gre mi v glavo, zakaj je lahko na vseh tekmah z nekim dresom vse v redu, potem pa kar naenkrat bum brez kakega objektivnega razloga."

Dvajsetletnika pa v slabo voljo v Nemčiji ni spravila le diskvalifikacija, temveč tudi njegove predstave. "Nekoliko sem bil razočaran nad sabo. Pričakoval sem skoke na višji ravni. Nekako sem imel veliko rezerv pri počepu, vožnji, odskoku, polet je bil nato odraz vseh teh stvari."

Prevca danes v Planici čaka državno prvenstvo, ki ga bo izkoristil za dober trening pred odhodom skakalcev na zadnjo postajo pred novoletno turnejo, Engelberg. V Švici bosta konec tedna dve posamični tekmi.

