Prevcu ni bilo lahko: Izpadel sem goljufivec. To ni človek, ki bi jaz bil.

"Leto in pol je praksa, da se velikokrat dresa sploh ne meri, ko si na stopničkah. Tiste od četrtega do desetega se bolj podrobno. Ker sta bila dva Norvežana prej diskvalificirana, se je odločil, da bo gledal vse. Ko so začeli klicati četrtega in petega, sem spakiral in šel," je slovenski skakalec Peter Prevc razložil, kako je bilo videti ob njegovi diskvalifikaciji, zaradi katere je izgubil tretje mesto v Ruki. Krivdo je pripisal nase, mu je pa bilo težko.

Na začetku sezone so kontrolorji dresov poostrili nadzor in bolj strogo kaznujejo tiste, ki so presegli meje sprejemljivega. Na zadnji postojanki v Ruki je bilo a sobootni posamični tekmi kar pet grešnikov - trije Norvežani (Robert Johansson, Johan Andre Forfang in Marius Lindvik) in dva Slovenca (Peter Prevc in Anže Semenič).

Prevc in Lindvik sta imela največ razočaranja po koncu, saj jima je glavni kontrolor Sepp Gratzer že čestital za osvojeno tretje oziroma drugo mesto, vendar sta ostala brez vsega. Prepustnost dresa ni bila nad 40 litri.

Kaj je Peter Prevc rekel o diskvalifikaciji

Pri slovenskemu skakalcu ta ni dosegala mejnih vrednosti na zadnjem delu noge, kjer dres pokrije čevelj. "Vsi bomo še bolj gledali. Ko smo prišli ponoči domov, jih je Robi (Robert Kranjec skrbi za drese, op. a.) prevzel. Danes zjutraj jih je delal. Ravno sem bil pri njemu, jih pogledal, in vse je bilo v redu. Dejal sem mu, da jih pustim pri njemu in naj zvečer še enkrat pogleda," ne želi slovenski skakalni šampion prepustiti ničesar naključju.

Ali je krivda na strani Kranjca ali koga drugega, je odgovoril: "Ne vem, na koncu je krivda na tekmovalcu, ker je vsak odgovoren za svojo opremo. Težko iščeš krivdo. To je bilo na tistem delu dresa, ki za skoke ni relevanten. Če pa se v to en zapiči, je tako. Leto in pol je bila praksa, da se velikokrat dresa sploh ne meri, ko si na stopničkah. Tiste od četrtega do desetega se bolj podrobno. Ker sta bila dva Norvežana prej diskvalificirana, se je odločil, da bo gledal vse. Ko so začeli klicati četrtega in petega, sem spakiral in šel."

Prepustnost merijo skakalci tudi sami, zato je prav tako njihova odgovornost, da se številke ujemajo. Težava je nastala zato, ker na mestu zadaj velikokrat ne testirajo, saj na dolžino skoka tisti del dresa ne bi smel vplivati.

Po tekmi je Peter na družabnem omrežju Twitterju zapisal: "Vse je enkrat prvič. Tudi diskvalifikacija. Žal mi je, da mi je nepazljivost vzela odličen rezultat. Moj dres na spodnjem delu noge ni spustil skozi dovolj zraka."

Peter Prevc o kontroli dresov

Naslednja postojanka mu je že obrnila svet na glavo

Težko mu je, ker se je znašel na strani, na kateri ne želi biti, saj verjame v poštenost: "Ne, nisem bil jezen, žalosten. Kot bi le ugasnil gumb. Ne, da mi je vseeno. Sekiral sem se zelo. Nisem jokal, bil besen ali se stepel. Nerodno mi je bilo. Izpadel sem goljufivec. To ni človek, ki bi jaz bil."

"Ko sem se peljal na novinarsko konferenco, sem razmišljal o skakalnici v Tagilu. Tam se mi je enkrat sezona že obranila navzgor. Sicer pa je skakalnica zelo zahtevna." Foto: Vid Ponikvar

Ne glede na slabo izkušnjo v Ruki pa je dobrodošlo, da je začel sezono spodbudno. Na skakalnicah v Wisli in Ruki je kazal konstanto in to želi prenesti tudi v Nižni Tagil. Tam, kjer se je zanj sanjska sezona 2015/16 tudi začela - v njej je pobiral lovoriko za lovoriko.

Predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in NK Ljubo Jasnič o diskvalifikaciji "Naša rak rana je, da nikdar ne postorimo vseh stvari. Enkrat sem rekel, da moramo biti tako organizirani kot pri Barceloni ali Real Madridu. Da tekmovalci vzamejo stvari, jih dajo na ramo in gredo na tekmo. Do tega moramo priti. Tekmovalci morajo zaupati materialu, ki ga imajo na sebi. Da bo vse v redu. Da bodo naredili tisto, kar je njihova glavna skrb. Temu bomo v bodoče namenili posebno pozornost. Ne moremo si dovoliti, da ljudje, ki pridejo domov, vidijo drugačen rezultat, kot je bil. Mi si tega ne smemo več dovoliti."

"Presenečen sem bil nad tem, kako sem začel. So pa bili ti skoki boljši kot na treningu. Med Wislo in Ruko so bili v Kranju skoki slabši kot pretekli vikend. Dobro se je začelo. Breme ti odpade in je malce lažje. Dobra stvar je, da lahko skočim konstantno dobro večkrat zaporedoma. Ko sem se peljal na novinarsko konferenco, sem razmišljal o skakalnici v Tagilu. Tam se mi je enkrat sezona že obrnila navzgor. Sicer pa je skakalnica zelo zahtevna. Miza je daljša, postavi se navzgor. Skočiš v luknjo, tam pa se veter kdaj čudno obrača. Na koncu je treba to odmisliti, biti zbran in se lahko marsikaj zgodi," se bo v sredo Prevc z optimizmom odpravil v Rusijo, kjer bosta konec tedna novi posamični preizkušnji.