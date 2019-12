Uresničili so se strahovi, tekmo v Ruki odpihnil veter

V Ruki, kjer so v soboto skakalci zaradi diskvalifikacij odpadali drug za drugim, bi morala biti danes na sporedu še druga posamična tekma, a jo je odpihnil veter. Prireditelji so najprej odpovedali kvalifikacije in upali, da bo v prvi seriji lahko nastopilo vseh 65 prijavljenih tekmovalcev, a so se nato uresničile črne napovedi, veter se ni umiril in vodstvo tekmovanja se je odločilo, da je tekmovanje v teh pogojih prenevarno.