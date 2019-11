Poljaki so se naposlušali kritik. Kaj sledi?

"Morda pa je bil Simon Ammann res največji zmagovalec Wisle," so po uvodnem koncu tedna svetovnega pokala smučarskih skokov razmišljali poljski mediji. Švicar se je zaradi učnih uric zadnjih let iz Wisle, kjer razmere niso dopuščale optimalnih pogojev, odločil, da preskoči premiero in se karavani pridruži v Ruki. Tudi letos narava ni prizanašala Poljakom, ki so se naposlušali kritik in ki upajo, da prizorišče dobi zimski termin.

Uvod v novo sezono smučarskih skokov v Wisli je spet minil v jesenski kulisi in po koncu sprožil kopico kritik, pa tudi vprašanj. Skakalce so tudi tokrat pričakale nič kaj zimske razmere, visoke temperature, predvsem pa veter in precej neutrjeno doskočišče, na katerem so se pojavljale luknje, ki so oteževale doskoke.

Otroška Evrovizija še otežila delo

Vse skupaj je postalo še bolj tragikomično, ko so organizatorji napovedali, da bo nedeljska posamična tekma že ob 11.30, ko je na skakalnici že po tradiciji močnejši veter. A Evrovizija za mlade, ki jo je prav tako prenašala poljska televizija, je dobila prednost pred sicer izjemno priljubljenim športom Poljakov.

Na nevarnosti "nezimske" Wisle ob uvodu v sezono (letos so jo skakalci tretjič zaporedoma odprli tam) je lani opozoril tudi slovenski skakalec Jernej Damjan. Takrat je poudaril, "da večina fantov, ko pride v Wislo, nima opravljenega nobenega skoka na snežni podlagi pri pristajanju in da potrebuješ nekaj časa, da se spet privadiš, zato je vse skupaj še toliko težje. Kar sem videl lani v Wisli, ni bil boj za rezultate, ampak boj za preživetje. Izvedbe takih tekem ne bi smeli dovoliti. Upam, da so se kaj naučili".

Eden tistih, ki je plačal davek pogojev, je bil domačin Piotr Zyla. Foto: Sportida

"Čisto sranje"

Kritike so se vrstile tudi po letošnji premieri, na kateri je davek pogojev med drugimi plačal tudi domačin Piotr Zyla. Poljak ob padcu na srečo ni staknil resnejših poškodb. Domači skakalni tabor je bil pri oceni priprave skakalnice in pogojih redkobeseden, so bili pa toliko bolj glasni nekateri drugi skakalci. Še najbolj Markus Eisenbichler. Nemec je po 50. mestu na posamični tekmi dogajanje označil za "čisto sranje". Avstrijec Stefan Kraft pa je neenake pogoje − nekateri so prejeli visoke odbitke, drugi pribitke (sam je bil na napačni strani) − primerjal z igranjem nogometa, pri katerem je na eni strani 11 igralcev, na drugi pa pet.

Markus Eisenbichler je bil med najbolj glasnimi kritiki nedeljske tekme, ki jo je končal na 50. mestu. Foto: Sportida

"Zaslužimo si zimski termin"

Razpravo o smiselnosti uvodnih tekem v Wisli je po tekmovanju v javnosti nadaljeval vodja priprave skakalnice Andrzej Wąsowicz. "Z vso resnostjo se obračamo na Adama Malysza, ki je v komiteju FIS za skoke in smučarsko kombinacijo, da se bori za nov termin tekme v Wisli. Zaslužimo si normalen konec tedna med zimo. To smo dokazali, za to se bomo borili od prihodnjega leta naprej. Bodisi januarja, februarja bodisi marca. Med normalno zimo bi sami lahko izdelali sneg ali pa ga morda sploh ne bi potrebovali. Tekmovanje bi bilo bolj varno, tudi stroški organizacije bi bili precej nižji," je v pogovoru z onet.pl dejal Poljak.

Poljaki za Wislo želijo bolj zimski termin, a se bojijo, da jih, če se odpovedo uvodu v sezono, ne bo več v koledarju svetovnega pokala. Foto: Sportida

Strah, da bi drugače izpadli iz koledarja

Tudi drugi iz organizacijskega vrha se zavedajo, da Wisla novembra me zmore zagotoviti optimalnih pogojev. "Že dolgo sem v vrhu tekmovanja, a ne spominjam se tako težkega dneva, prežetega z loterijo. Bili smo blizu odpovedi druge serije. K sreči se je veter v finalu nekoliko ustavil, tako da je bil finale že videti spodoben. Topel november za nas predstavlja težko nalogo, v takih pogojih je težko pripraviti skakalnico," je konec tedna komentirala Agnieszka Baczkowska.



Poljaki, ki se bojijo, da bi izpadli iz koledarja, če ne bi sprejeli uvoda v novo sezono, zdaj čakajo na poročilo FIS. O koledarju za prihodnje tekmovalno obdobje, ko je Wisla spet načrtovana za novembrski termin, pa naj bi razpravljali marca.

Smučarski skakalci sezono nadaljujejo na Finskem, kjer je lahko spet precej vetrovno, a vladajo zimske razmere. Ruka bo posamični tekmi gostila v soboto in nedeljo.

