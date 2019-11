Slovenski junak Lanišek čakal štiri leta, ključ našel na posebnem mestu #video

"Bolj sem se umiril, zbral misli. Dal sem jih na svoje mesto. Ni nepotrebnega 'bezljanja' in iskanja dobrih rezultatov ter skokov," to so bile besede Anžeta Laniška v intervjuju za Sportal pred začetkom sezone. In to je v Wisli začel z izvrstnim drugim mestom, kar so zanj premierne posamične stopničke v svetovnem pokalu.

Slovenija je v nedeljo pozdravila novega skakalnega junaka, ki se je na posamični tekmi zavihtel na zmagovalni oder. Anže Lanišek je bil leta 2015 v Nižjem Tagilu in dve leti pozneje v Pjongčangu na generalki za olimpijske igre tik pod odrom za zmagovalce, na prvi tekmi nove sezone v Wisli pa mu je uspel veliki met.

Kaj se je dogajalo v Wisli?

Po prvi seriji sicer ni kazalo, da bo med osrednjimi junaki, potem ko je zasedal deveto mesto. Z odličnim drugim skokom je napredoval na drugo mesto. Le Norvežan Daniel Andre Tande je bil tisti, ki se je uvrstil pred slovenskega junaka.

"Zelo sem vesel. Štiri leta sem čakal, da bom končno stopil na oder. Nisem pričakoval, da bom že tu v Wisli. Zadovoljen sem, čeprav skoki še niso bili tisti pravi," so bile prve besede Laniška po uspehu na Poljskem.

Dobro razpoložen je bil že dan prej na ekipni preizkušnji, kar je bil pravšnji obet za posamično tekmo. Ko je po drugem skoku zagledal številko ena, ni vedel, kaj pričakovati: "Nisem bil nervozen. Uspel mi je dober skok. V drugem delu sem začutil, da me je lepo potegnilo skozi. Nato sem čakal. Morda nisem pričakoval, da bom sploh na stopničkah. Zelo sem zadovoljen."

Pogovor z Anžetom Laniškom pred začetkom sezone

Stopničke so bile skrita želja

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je pred odhodom na prvo postojanko nove sezone izpostavil prav njega in Timija Zajca, da sta med vsemi najbolj konstantna in nekoliko odstopata. In odstopala sta tudi v nedeljo. Mlajši Timi, ki je tudi Anžetov cimer, je v drugi seriji z 18. napredoval na šesto mesto. Do točk so prišli še Peter Prevc (15. mesto), Domen Prevc (23.), Rok Justin (27.) in Tilen Bartol (29.).

Od člana SSK Mengeš je bil boljši le Norvežan Daniel Andre Tande. Kamil Stoch je s tretjim mestom razveselil poljske navijače. Foto: SZS

"Verjel sem, da lahko naredim dober skok. Stopničke so bile skrita želja. Nisem pa povsem pričakoval, da se bo tako izteklo, kot se je," je še dejal Lanišek.

Z njim smo se pogovarjali pred začetkom sezone, ko je razlagal, kje vidi, da je naredil napredek. Vsa ta leta je veljal za velik talent, vendar ni sestavil sezone oziroma daljše serije konstantnih skokov. Videti je, da je tudi z očetovsko vlogo postal bolj zrel.

Učenje na lastnih napakah

"V glavi zagotovo. Bolj sem se umiril, zbral misli. Dal sem jih na svoje mesto. Ni nepotrebnega "bezljanja" in iskanja dobrih rezultatov ter skokov. Četudi je slabši dan, poskušam iz njega potegniti maksimum. Priti do tistih osnov, na katerih smo gradili čez poletje," je v intervjuju pretekli teden razlagal član SSK Mengeš.

Z drugim mestom je dobil zagon za nadaljevanje sezone. Foto: Sportida

In kaj je vplivalo, da je začel drugače razmišljati? "Zdi se mi, da se skozi leta učim na lastnih napakah. Vidim, kaj je prav, kaj ni. Kaj lahko izboljšam, kje lahko kaj dodam in odvzamem, da pride vse lepo ven. Da ni prevelikega preskoka navzgor in navzdol. Da grem iz dneva v dan stopničko za stopničko," je odgovoril Žaba, kot ga kličejo prijatelji.

Z uspehom pa je razveselil tudi Petra Slatnarja, saj skače na njegovih smučeh in s katerim odlično sodelujeta: "Zagotovo vidim v Petru velik plus. V dobrih odnosih smo. Lahko ga pokličem sredi noči in mu povem, kakšne želje imam, kaj bi se lahko spremenilo."