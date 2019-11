Peter Prevc zaradi diskvalifikacije ob stopničke, Lanišek spet med junaki

Timi Zajc je z zmago v kvalifikacijah, ki mu je navrgla tri tisoč švicarskih frankov, nakazal, da bo v soboto med osrednjimi aduti za stopničke. Po tihem so v našem taboru upali tudi na zmago.

Sanjska prva serija, diskvalificirana dva Norvežana

Sicer je bilo videti, da bo bil bitko z Norvežanoma Johanom Andrejem Forfangom in Robertom Johanssonom, vendar sta bila oba po dobrih nastopih zaradi nepravilnega dres diskvalificirana. In prav lep pogled je bil na končno lestvico po prvi seriji.

Zajc vodilni, Peter Prevc izvrsten drugi, Anže Lanišek peti, Anže Semenič enajsti in Domen Prevc 21.

Timi Zajc je bil po prvi seriji prvi, v drugo pa zapravil priložnost druge zmage v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Nekako je bilo videti, da bi lahko le Daniel Huber in Marius Lindvik ogrozila slovensko zmago. Avstrijec je zaostajal 3,7, Lindvik pa 2,4 točke. Medtem je Prevca in Zajca ločevalo vsega 1,3 točke. Nihče ni mislil, da bi lahko junak uvodne tekme v Wisli Daniel Andre Tande s sedmega mesta nadoknadil sedem točk.

Zadnja dvojna slovenska zmaga je do danes segala v leto 2016, ko sta zanjo poskrbela Peter Prevc in Robert Kranjec. V soboto je bil takrat marca v Planici na Letalnici bratov Gorišek najboljši Kranjec, dan pozneje Prevc.

Sicer smo v tisti sezoni dočakali tudi zgodovinsko trojno zmago. Zrežirali so jo najstarejši Prevc, mlajši Domen in Kranjec.

Zajc in Prevc zapravila zmago, Prevc nato diskvalificiran, zadovoljstvo z drugimi stopničkami dobil Lanišek

Obet je bil izvrsten, glavni trener Gorazd Bertoncelj pa je bil razumljivo zadovoljen s predstavami slovenskih orlov v zraku. Nasmihal se je sanjski zaključek. Sicer je Ruka že postregla z dvojno udeležbo slovenskih skakalcev na odru za zmagovalce. Domen in Peter Prevc sta bila pred tremi leti prvi oziroma tretji.

Z nestrpnostjo smo pričakovali, kaj se bo ob koncu druge serije dogajalo. In dogajalo se je veliko. Kot prvi je svoj nastop opravil Lanišek, ki je bil v Wisli izvrsten drugi. Vodstva pred Tandejem ni prevzel, je pa bilo ob njegovem imenu na koncu druge serije zapisano peto mesto, a ni bilo dokončno. Za Tandejem sta zaostala tudi Huber in Lindvik.

Peter Prevc se je že veselil tretjega mesta, nato pa bil zaradi nepravilnega dresa diskvalificiran. Foto: Sportida

Na vrhu sta bila še Prevc in Zajc. Najprej se je spustil po skakalnici starejši Peter, ki je pred tremi leti tu nerodno padel. Na semaforju se je izpisalo tretje mesto in videti je bilo, da mu bodo stopničke za las splavale po vodi. A je Zajc skočil nekoliko slabše in nazadoval na končno enajsto mesto – tik za Semeniča, ki je bil na koncu prav tako zaradi nepravilnega dresa diskvalificiran. Razumljivo je bil razočaran, saj se mu je nasmihala prva zmaga na navadnih skakalnicah – edino ima na letalnici v Oberstdorfu.

A je bilo veselje Petra Prevca kratkotrajno. Sepp Gratzer, ki skrbi za nadzor opreme, mu je sicer spodaj že čestital za tretje mesto, vendar je nato naredil še pregled prepustnosti dresa in tu je najstarejši od bratov Prevc padel. Diskvalificiran je bil še en Norvežan. Lindvik se je prav tako kratkotrajno veselil drugega mesta.

Zaradi tega se je razplet pri vrhu dodobra premešal Na oder za zmagovalce sta tako stopila Avstrijec Philipp Aschenwald in naš Lanišek, kar so zanj druge stopničke v karieri. Z novim uspehom tako ostaja odličen drugi v skupnem seštevku, v katerem vodi Tande. "Zelo sem zadovoljen. Vaske stopničke bom vzel z odprtima rokama. Tudi s petim mestom bi bil zadovoljen, ker skoki mogoče še niso bili pravi. Glede na včeraj, ko se nisem začutil, je to kot noč in dan," je bil zadovoljen Lanišek.

