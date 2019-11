Zajc zablestel v polnem sijaju, na tekmi pet slovenskih orlov

Po uspešnem začetku svetovnega pokala v Wisli so se smučarski skakalci že preselili na Finsko v Ruko, kjer so danes potekale kvalifikacije za sobotno posamično preizkušnjo. Odlično se je odrezal Timi Zajc, ki je bil najboljši tako v kvalifikacijah kot na drugem treningu. Drugo mesto je pripadlo Norvežanu Robertu Johanssonu, tretji je bil Nemec Karl Geiger. Na tekmo se je sicer uvrstilo pet slovenskih orlov.

V kvalifikacijah so slovenske barve branili Anže Semenič, Tilen Bartol, Rok Justin, Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Zajc (139 m), ki je bil najboljši že na drugem treningu, je tudi v kvalifikacijah nastopil odlično in bil brez konkurence (138.5 točke). Dobri dve točki je za Zajcem zaostal drugi Norvežan Robert Johansson, Nemec Karl Geiger je zaostal še štiri desetinke več. Zajc je dobre skoke v Ruki kazal že lani, ko je bil na prvi tekmi sedmi, dan pozneje pa enajsti.

"Poskusni skok ni bil najboljši, imel sem zelo težke razmere, tudi tisti, ki so nastopili okrog moje startne številke, so imeli podobne težave. V drugem in kvalifikacijskem nastopu pa sem skočil nekako podobno, tudi razmere so se mi 'poklopile', tako da me je neslo zelo, zelo daleč," je po današnjem nastopu povedal Zajc in dodal, da mu za zdaj skakalnica kar ustreza: "Kako mi bo pa jutri všeč, bomo pa videli po tekmi. A doskočišče je res super, sploh v primerjavi z Wislo, takšne pogoje si lahko le želiš," je bil navdušen najboljši slovenski skakalec minule zime.

Peter Prevc je kvalifikacije zaključil na desetem mestu. Foto: Vid Ponikvar

Na tekmo, ki se bo v soboto začela ob 16.30, se je z desetim mestom v kvalifikacijah prebil tudi Peter Prevc (136,5 m), Domen Prevc, ki je bil lani v Ruki dvakrat četrti, je kvalifikacije končal na 13. mestu (135 m), Semenič je bil 17. (131 m). Lanišek, ki je bil pretekli konec tedna v Wisli odličen drugi, kar so bile njegove premierne posamične stopničke v karieri, je kvalifikacije sklenil na 37. mestu (114,5 m).

Brez nastopa med najboljšo petdeseterico sta ostala dva slovenska skakalca. Za pičle tri desetinke točke se je uvrstitev na tekmo izmuznila Justinu, ki je bil na koncu 51. (109 m), dve mesti za njim pa je končal še Bartol (105 m).

Z nastopom Zajca je bil razumljivo zadovoljen tudi glavni trener Gorazd Bertoncelj. "Kvalifikacije so se za Timija izšle odlično, opravil je odličen skok, tako kot drugi skok na treningu. Čista zmaga. Tudi Peter in Domen sta dobro opravila svoji nalogi. Zadovoljni smo tudi z Anžetom Semeničem, ki je naredil zelo dober skok. Škoda pa je Tilna, ki je na treningu prikazal zelo dober skok, žal pa se v kvalifikacijah ni izšlo. Imel je splet nesrečnih okoliščin zaradi slabega vetra, tudi Rok pa svoje naloge ni opravil dobro. Same kvalifikacije so bile relativno poštene, nekaj osmoljencev je bilo, a na splošno serija ni bila tako turbolentna. Pogoji so bili dokaj enakovredni in mislim, da je bila Timijeva zmaga danes čista," je dejal Bertoncelj.

Ponovil dosežek iz treninga

Zajc je imel najboljši dosežek že na drugem treningu (137 m). Tudi tam je bil drugi Johansson (140 m), tretji pa Dawid Kubacki (137 m), med najboljšo deseterico se je uvrstil še Peter Prevc, ki je bil deseti (127,5 m). Starejši od bratov Prevc pa je bil najboljši Slovenec na prvem treningu, kjer je zasedel tretje mesto (141,5 m).