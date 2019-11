Prvi mož skakalcev po uspehu z razlogom stopil na žogo #video

Pred začetkom sezone je glavni trener slovenske skakalne reprezentance Gorazd Bertoncelj poudaril, da si želi v novi sezoni močno ekipo. Da ne bi slonelo vse na enem posamezniku. In na prvi postojanki svetovnega pokala v Wisli je dobil zadoščenje.

V soboto je bila ekipa četrta, a bi se fantje zavihteli na oder za zmagovalce, če bi delali telemark, zaradi katerega so izgubili lepo število točk. Zato je bil optimizem pred posamično preizkušnjo upravičen, čeprav so ravno zaradi tega trenerju naredili nekaj sivih las.

Kaj povedal Gorazd Bertoncelj po uspešnem koncu tedna v Wisli

Zajc z največjim preskokom

Po prvi seriji nedeljske tekme sicer ni kazalo na sanjski razplet, potem ko je bil Anže Lanišek na devetem mestu najvišje uvrščeni, naslednji v vrsti pa je bil Peter Prevc kot petnajsti. A se je v drugi stanje dodobra premešalo. Največji preskok je uprizoril Timi Zajc, ki je napredoval kar dvanajst mest in končal tekmo kot šesti.

Timi Zajc je z drugim skokom, pri katerem je imel tretjo daljavo serije, napredoval z 18. na 6. mesto. Foto: Sportida

"Zelo sem vesel, da mi je uspel skok. Tudi razmere so se mi sestavile. Imel sem kar srečo. Na koncu sem dosti pridobil in bil med deseterico. Vikend lahko ocenim kot zelo dober," je naš najboljši v pretekli zimi zadovoljen zapuščal Wislo.

Peter Prevc je na koncu zadržal petnajsto mesto, za njim pa so točke dobili še Domen Prevc, Rok Justin in Tilen Bartol. "Moji skoki so bili dobro povprečje. Nisem najbolj zadovoljen in ne razočaran. Skoraj bi rekel po pričakovanjih," je povedal junak zime 2015/16, ki je bil razpoložen zlasti v petkovem kvalifikacijskem dnevu.

Stopničke so bile skrita želja

Zato pa je imel največ razloga za zadovoljstvo Lanišek. Ko je po svojem nastopu prevzel vodstvo, še ni vedel, kam ga bo to poneslo. Ni povsem verjel, da bo dosežek zadostoval za premierni skok na oder za zmagovalce. Le Daniel Andre Tande ga je na koncu uspel preskočiti.

Anže Lanišek se je razveselil prvih posamičnih stopničk v karieri. Foto: SZS

"Verjel sem, da lahko naredim dober skok. Stopničke so bile skrita želja. Nisem pa povsem pričakoval, da se bo tako izteklo, kot se je," je povsem umirjeno dejal član SSK Mengeš.

Bertoncelj je bil po prikazanem zadovoljen, saj je šest slovenskih orlov prišlo do točk. Če ne bi bil v petek v kvalifikacijah zaradi nepravilnega dresa diskvalificiran, bi se verjetno med trideseterico zavihtel tudi Anže Semenič.

Brez evforije, poudarja Bertoncelj

"Anže je uprizoril odlično predstavo. Tudi Timi je odlično opravil finalni skok. Čestitke preostalim fantom. Opravili so svojo nalogo. Zelo zadovoljni moramo biti. Veseli me, da nimamo le enega posameznika. Da jih je več in lahko vsi vlečejo voz," je razlagal prvi mož stroke.

A hkrati opozarja na stranski učinek, ki lahko nastane ob uspešnem začetku: "Za začetek sezone je odlično. Počutimo se dobro. Ne sme pa biti evforije. Mirno moramo naprej."