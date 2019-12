Po diskvalifikaciji Prevca: Ni mu jasno, zakaj so merili, kjer niso nikoli prej

Sezona se je za slovenske skakalce začela zelo obetavno. Dve tekmi, dvakrat stopničke Anžeta Laniška. Ruko bi lahko zapustili še z večjim zadovoljstvom, vendar so diskvalifikacije in slabše razmere krive, da ni bilo tako. Glavnega trenerja Gorazda Bertonclja čudi, zakaj so dres Petra Prevca po že izrečenih čestitkah še naknadno preverjali.

Največja želja oziroma cilj trenerja moške A-reprezentance Gorazda Bertonclja pred sezono je bila, da bi imela Slovenija močno ekipo in ne bi večina bremena slonela le na enem posamezniku. Anže Lanišek je naredil lep preskok in najprej v Wisli skočil do drugega mesta, teden dni pozneje pa v Ruki še na tretje mesto, potem ko je bilo zaradi nepravilnih dresov veliko diskvalifikacij.

"Ne bomo še prezgodaj govorili, dva konca tedna sta za nami. Več kot 90 odstotkov sezone je pred nami. Dobrodošlo je, da je dalj časa v stabilni formi. Že od septembra," pravi Bertoncelj, ki je zadovoljen s prikazanim na začetku sezone: "Fantje so v vseh serijah pokazali, da so dobro pripravljeni. V zadnjem obdobju sta bila dva tekmovalca na visoki ravni. Pri tem mislim na Laniška in Timija Zajca. Sta pa se začela dvigovati Peter Prevc in Domen Prevc. Tudi Anže Semenič v zadnjem času kaže dobre skoke. Dobrodošlo je, da lahko vsak od petih poseže visoko in nismo odvisni le od enega."

"Žal mi je, da mi je nepazljivost vzela odličen rezultat"

Na zadnji preizkušnji v Ruki je po prvi seriji kazalo na sanjski razplet. Zajc je bil pred starejšim Prevcem vodilni. A sta nato oba ostala brez stopničk. Prvi zaradi nekoliko slabšega skoka in zlasti razmer v zraku, drugi zaradi diskvalifikacije: "Timijev prvi skok je bil zelo dober, drugi tehnično malce slabši. Zelo zahtevne pogoje je imel, zato bi v vsakem primeru težko zadržal vodilno mesto."

Anže Lanišek je v skupnem seštevku na drugem mestu, potem ko je v Wisli osvojil drugo, v Ruki pa tretje mesto. Foto: Sportida

Zato pa je zbodla nova slovenska diskvalifikacija zaradi nepravilnega dresa. Na zadnji tekmi na Finskem so bili zaradi neprepustnosti diskvalificirani tudi trije Norvežani Johan Andre Forfang, Robert Johansson in Marius Lindvik. Zadnji je bil sicer na drugem mestu, tik pred našim Petrom Prevcem, a sta oba ostala brez zmagovalnega odra. "Vse je enkrat prvič. Tudi diskvalifikacija. Žal mi je, da mi je nepazljivost vzela odličen rezultat. Moj dres na spodnjem delu noge ni spustil skozi dovolj zraka," so bile Prevčeve besede.

"Prvič so gledali pri nogi zadaj, kar ne vpliva na aerodinamičnost v zraku"

"Po vsem dresu mora biti prepustnost nad 40 litrov. Pri Petru je bila nekaj čez 30. Malce smo bili nepozorni, kajti zadaj niso nikoli gledali in merili. Pri skokih iz aerodinamičnega vidika vpliva zgornji del prednjih nog, predel pri prsih, zadaj hrbet. Ti so ključni deli dresa. Nenehno pregledujemo drese in vedno smo se osredotočili na stvari, ki so standardno merjene. Prvič so gledali zadaj pri nogi. V skokih je težko, da bi imel skakalec povsem brezhibno opremo. Vedno se najde kakšen milimeter," je razlagal prvi mož stroke.

"Nenavadno je bilo, da je naredil kontrolo po že doseženih stopničkah. Zadaj pri čevljih pod kolenom mu je nameril manjšo propustnost. Najbolj pomembno, da Peter iz skoka v skok stopnjuje. Da je med najboljšimi. Foto: Vid Ponikvar

Ni mu bilo jasno, kako se je vse skupaj obrnilo, potem ko je Prevcu glavni kontrolor za nadzor dresov Sepp Gratzer že čestital za uspeh, kar je v preteklosti pomenilo, da je vse urejeno. A je tokrat ob Prevcu naknadno diskvalificiral še Lindvika in Semeniča: "Peter je naredil zelo dober prvi skok. Sicer ni naredil telemarka kot v finalu. V drugi seriji je opravil dober skok z zaključkom v telemarku. Tisti dan si je po mojem mnenju zaslužil mesto na stopničkah. Nenavadno je bilo, da je bil nadzor po že doseženih stopničkah. Zadaj pri čevljih pod kolenom mu je nameril manjšo propustnost. Najpomembnejše je, da Peter iz skoka v skok stopnjuje pripravljenost. Da je med najboljšimi. Upamo, to je naš cilj, da bo vztrajal v tem rangu. Pri Semeniču je bila premajhna prepustnost pod kolenom. Tudi Norvežani so imeli težave zaradi prepustnosti dresa."

"Dodatno naluknjaš in dobiš pravo prepustnost"

In kaj se ob tovrstnih težavah z dresom naredi, da je spet v mejah normale in ustreza vsem zahtevanim predpisom? "Dodatno naluknjaš, prebodeš, ker je vmes takšna folija, in s tem dosežeš zahtevano prepustnost. Zdaj vemo, da moramo testirati ves dres," odgovarja Bertoncelj.

Timi Zajc je v ruki pokazal, da je v dobri formi. Zmagal je v kvalifikacijah in bil po prvi seriji sobo0tne tekme na dobri poti, da se zavihti na stopničke. Foto: Matic Ritonja/Sportida

V nedeljo je nato tekma zaradi nestanovitnega in premočnega vetra odpadla. Glede na pripravljenost si je Bertoncelj želel, da bi s svojimi izbranci lahko odšel na skakalnico še enkrat. Ob takšnem skakanju, kot ga kažejo v zadnjem obdobju, bi se lahko vnovič nadejali dobre uvrstitve: "Po sobotni tekmi smo pripravili drese, da bi zadostili pravilom. Jasno je, da smo si želeli, da bi bila tekma. Vendar je bilo preveč vetra. Zelo nestabilno je bilo in ni bilo možnosti, da bi preizkušnjo izpeljali."

Naslednja postojanka v svetovnem pokalu bo Nižni Tagil, kjer bo barve Slovenije zastopala ista sedmerica: Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc, Rok Justin, Tilen Bartol in Anže Semenič.