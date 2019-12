Slovenska šampiona se nista pustila zmesti

Slovenija ima dva junaka, s katerima je dihala na novoletni turneji. Ta bo s sobotnimi kvalifikacijami v Oberstdorfu spet odprla vrata.

Prvi je bil ob prehodu iz leta 1996 v leto 1997 v središču pozornosti Primož Peterka. V Nemčiji se sicer ni začelo po njegovih željah. Oberstdorf je zapustil s sedmim mestom. Tudi če mu ne bi uspel veliki met, ne bi bilo drame in prevelikega razočaranja, saj je bil star vsega 17 let.

Na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu je nato spisal prav posebno poglavje. V velikem slogu je zmagal in vrgel rokavico izkušenim tekmecem. Avstrijci in Nemci niso želeli, da bi mladi slovenski skakalec krojil sam vrh, saj so imeli svoje načrte, in mladi moravški orel je na lastni koži občutil moč velikih nacij.

Peterko nepravično še enkrat poslali na skakalnico

Na zadnji postojanki v Bischofshofnu so ga poskušali zmesti, vendar se ni pustil vreči iz tira. Po treh skakalcih, Peterka je skakal na začetku, se je žirija odločila, da bo znižala zaletno mesto. Prav Primožev skok, dolg 129 metrov, je bil glavni vzrok za to, pa čeprav je bil tisti, ki se je spogledoval s skupno zmago na turneji štirih skakalnic. Takrat še ni bilo točkovnih kompenzacij za znižanje zaletnih mest in Primož je moral še enkrat peš na vrh skakalnice. Zdržal je pritisk ter osvojil turnejo pred skakalnima velikanoma Andreasom Goldbergerjem in Dietrom Thomo.

Peter Prevc in Primož Peterka sta slovenska skakalna šampiona, ki sta osvojila tudi novoletno turnejo. Foto: Vid Ponikvar

Peterka je želel naslednje leto zmagati na vseh štirih prizoriščih, vendar mu ta podvig ni nikoli uspel. Zelo blizu mu je bil Peter Prevc in Slovenija je po 19 letih spet dočakala vrhunec na novoletni turneji.

Prevcu narava preprečila poker zmag

Če ne bi narava posegla v sam razplet, bi najstarejšemu od bratov Prevc uspelo pokoriti konkurenco na vseh štirih prizoriščih, saj je bil tisto sezono razred zase. Zablestel je tudi v prvi seriji v Oberstdorfu, imel zmago praktično že v žepu, nato pa se je veter odločil manjšemu številu skakalcev zapihati v prsi. Čeprav je Peter dobro opravil svojo nalogo, ga je veter prikoval na tretje mesto. Zmagal je njegov rival Severin Freund, ki je po koncu tekme pošteno priznal: "Rezultati niso realni, saj so imeli skakalci na koncu slabše razmere. Tokrat je bila sreča na moji strani."

Peter Prevc je novoletno turnejo osvojil leta 2016. Foto: Getty Images

V nadaljevanju turneje je bilo vse v znamenju slovenskega skakalca, saj je zmagal na preostalih treh prizoriščih. Sprožil je takšno evforijo, da je na zadnjo postojanko v Bischofshofen pripotovalo približno pet tisoč slovenskih navijačev, ki so proslavili njegov veliki uspeh.

In prav Peter odhaja na letošnjo novoletno turnejo kot najbolj razpoložen slovenski skakalec. Na generalki v Engelbergu je osvojil drugo mesto. Glede na prikazano ga strokovnjaki uvrščajo med tihe favorite, vendar je kar nekaj skakalcev, ki se bodo spogledovali z zlatim orlom.

Dolga leta je bil Nemec Sven Hannawald edini, ki se je lahko pohvalil s pokrom štirih zmag, v zadnjih dveh izvedbah pa je enak podvig uspel Poljaku Kamilu Stochu in Japoncu Rjojuju Kobajašiju. Ob Avstrijcu Stefanu Kraftu bosta oba spadala med glavne favorite za novo zmago na turneji. Kraftu je to uspelo leta 2015, vendar je takrat zmagal le na prvi postojanki v Oberstdorfu.