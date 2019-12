Peter Prevc bo seštevanje prepustil računalnikom

Smučarski skakalci s sobotnimi kvalifikacijami v Oberstdorfu (16.30) začenjajo 68. novoletno turnejo, na kateri ima pravico nastopa tudi šest Slovencev. Glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj je v ekipo uvrstil Petra Prevca, Anžeta Laniška, Domna Prevca, Roka Justina, Timija Zajca in Tilna Bartola.

Prva sta v tej sezoni že stala na zmagovalnem odru, Lanišek je bil enkrat drugi in enkrat tretji, starejši od bratov Prevc pa je zadnji konec tedna v Engelbergu zaostal le za vodilnim skakalcem zime Rjojujem Kobajašijem in se v skupnem seštevku svetovnega pokala povzpel na sedmo mesto, tik pred Laniška.

"Čakal sem, kdaj se bodo te številke poklopile, in čakanje se je izplačalo;" je po prvih stopničkah sezone pretekli konec tedna dejal 27-letnik. Foto: Reuters "Nekako sem le čakal, kdaj se bo zgodilo. Na uradnih treningih in v kvalifikacijah sem bil že blizu, med prvimi tremi ali petimi. Lepo sem čakal, kdaj se bodo te številke poklopile, in čakanje se je izplačalo. Ničesar ne želim dodati. Nekajkrat je že bilo tako, da vedno, ko sem nekaj dosegel, sem takoj želel še nekaj dodati, pa sem naredil dve stopnici nazaj. Brez pretiravanja, skoke čim bolj utrditi in se potem premikati naprej," je po premiernih stopničkah sezone v pogovoru s krovno zvezo dejal 27-letnik, ki po Švici, tako kot preostali slovenski skakalci, ni bil dostopen za medije.

Rezerv povsod po malo

Še preden je Prevc odpotoval na zadnjo postajo svetovnega pokala pred novoletno turnejo in skočil na zmagovalni oder, smo ga po treh zaporednih osmih mestih povprašali o zadovoljstvu s potekom sezone.

"Ko veš, da ne delaš nekih presežkov, a si kljub temu blizu vrha, te to nekako pomirja. Treba je le čakati, da se stvari poklopijo. Je pa zanimivo to, da bi se pred dvema letoma na glavo metal, če mi ne bi uspelo delati vrhunskih skokov, a takrat sem padel s prvega na osmo mesto, zdaj pa skočil s 30. na osmo. Biti med deseterico v svetovnem pokalu, pa tudi, če se z našim športom ne ukvarjajo ravno vse države sveta, saj je bolj butičen, je dobro."

Foto: Sportida

O rezervah v svojem skoku je Prevc še pred Švico razmišljal takole: "Kje jih je največ? Povsod po malo. Pri prehodih, z zaletišča do odskoka, odskok ni tak, kot bi moral biti, tudi faza leta je potem bolj 'trda', saj odskok ni tako tekoč, mehek. Ko se skakalec v zgornjem delu preveč zategne, so noge mehke, če pa je dober odskok, se po navadi stvari tako sestavijo, da vse deluje. V skok mora priti sproščenost, s tem se lahko potem tudi avtomatika skoka dvigne."

O diskvalifikacijah "Na začetku me je malo iritiralo, a sem prilagodil opremo, da ostane tam, kjer mora, in se nekako navadil na celoten protokol pred skokom." Foto: Sportida Slovenska reprezentanca si je v tej sezoni nabrala že pet diskvalifikacij, eno tudi Peter, ki je na Finskem zaradi neustrezne propustnosti dresa ostal brez zmagovalnega odra. Koliko nova pravila pri meritvah motijo sproščenost? "Ko se je protokol merjenja podaljšal na zdajšnjega, me je to na začetku kar zelo zmotilo. Včasih je tekmovalec prišel gor, si zapel dres in skočil, zdaj si pa dres zapneš pet tekmovalcev, preden si na vrsti. Nato te pokliče kontrolor, odideš na meritve, od kontrolorja do kontrolorja je odvisno, kako te bo izmeril, koliko časa traja … Ko dobiš dovoljenje za skok, se vse do svojega skoka ne smeš dotikati dresa, kar pa je ob zadrgah, ki se odpenjajo, perilu, ki kam zleze, zelo težko. To me je na začetku malo iritiralo, a sem prilagodil opremo, da ostane tam, kjer mora, in se nekako navadil na celoten protokol pred skokom." Sportal Prevca zaradi izkušenj diskvalifikacija ni vrgla iz tira, nagrada je sledila v Švici

Lani končal po Nemčiji, letos ne želi napovedovati ničesar

Zmagovalec novoletne turneje v sezoni 2015/16 je lansko končal že po nemškem delu. V Oberstdorfu je bil 18., v Garmisch-Partenkirchnu pa obstal v kvalifikacijah. S kakšnimi cilji se odpravlja na letošnjo?

Z napovedmi pred novoletno turnejo je previden. Foto: Sportida

"Težko je govoriti o ciljih za novoletno turnejo, saj se ti lahko hitro en skok ponesreči ali pa dobiš močnega nasprotnika, ki te izloči, in lepa uvrstitev v skupnem seštevku turneje splava po vodi. Če si na desetih tekmah osmi, je skupni seštevek teh osmih mest že lahko peto mesto, zato lahko pozitivno gledam na to. A če nimaš vseh osmih serij, si težko višje kot na 18. mestu. Kje bom končal novoletno turnejo, bodo povedali računalniki," je pri napovedih previden sedmi skakalec svetovnega pokala.

Novoletno turnejo, na kateri bo zlatega orla branil Rjoju Kobajaši, bodo skakalci odprli v Oberstdorfu v soboto ob 16.30.

