Odličen nastop Petra Prevca, ki je najavil velike stvari

, obedini Slovenec, ki mu je uspelo zmagati v skupnem seštevku novoletne turneje (v sezoni 2015/16), je po 21. mestu, ki ga je dosegel na prvi tekmi v Oberstdorfu, najavil, da utegne na drugi tekmi, na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu, poseči po precej višjih mestih. V kvalifikacijah je bil tretji, tako da se lahko sredine tekme veseli. S sedmim mestom trenutno najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala je v kvalifikacijah zaostal le za zmagovalcem kvalifikacij Nemcemin Avstrijcem, ki je bil drugi.

"Po dolgem času mi je pri lepi dolžini spet uspelo narediti zelo lep telemark, lahko sem zadovoljen. Skok je bil vrhunski, tu se veliko stvari ne da izboljšati. Danes sem nastope stopnjeval in s tem sem zelo zadovoljen. Tokrat sem precej boljše volje kot lani, ko sem tu izpadel v kvalifikacijah," je povedal prvi slovenski adut Prevc in poudaril: "Treba bo le ostati zbran."

Domen Prevc, ki je bil v kvalifikacijah 15., se bo v prvi seriji sredine tekme na izpadanje pomeril s Kanadčanom Mackenzijem Boyd-Clowesom. Foto: Sportida

Drugi najboljši Slovenec v kvalifikacijah je bil njegov brat Domen Prevc, ki je pristal na 15. mestu, na 20. mestu pa je kvalifikacije končal Timi Zajc. Na tekmo sta se uvrstila še dva slovenska orla, Anže Lanišek, ki je bil 23., in Rok Justin, ki je bil na 40. mestu.

Brez tekme je edini od Slovencev, ki so nastopali v kvalifikacijah, ostal Tilen Bartol, ki je pristal na 54. mestu med 72 skakalci, ki so se podali v kvalifikacije.

V prvi seriji sredine tekme na izpadanje se bo Peter Prevc pomeril z Italijanom Federicom Ceconom, Domen Prevc s Kanadčanom Mackenzijem Boyd-Clowesom, Zajca čaka Japonec Naoki Nakamura, Lanišek bo moči meril z Rusom Jevgenijem Klimovom, Justin pa z dvakratnim zmagovalcem turneje Poljakom Kamilom Stochom.

Po prvi tekmi novoletne turneje, ki se bo po Garmischu preselila v Avstrijo, je v vodstvu branilec zlatega orla Rjoju Kobajaši. Japonec je lani dobil vse štiri tekme turneje, tudi letošnjo je začel z zmago. Če bi zmagal še v sredo, bi postal prvi skakalec v zgodovini s šestimi zaporednimi zmagami na novoletni turneji.

