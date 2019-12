Na Petra Prevca vpliva več dejavnikov

Po prvi postojanki novoletne skakalne turneje v Oberstdorfu sta imela v slovenskem taboru največ razlogov za zadovoljstvo Domen Prevc in Anže Lanišek. Manj Peter Prevc, ki je pri poskusnem skoku pred tekmo nakazal, da bi se lahko vse skupaj drugače razpletlo. Glavni trener Gorazd Bertoncelj je vesel, da so fantje, ki so imeli srečo v prvi seriji, v drugi nekoliko popravili vtis.

Veliki junak prve tekme 68. novoletne turneje je postal Rjoju Kobajaši, ki je lani pokoril izzivalce na prav vseh štirih prizoriščih. Japonec je na odličen način začel branjenje skupne zmage. Če želi še enkrat osvojiti zlatega orla, bo moral dobro formo potrditi tudi pri naslednjih šestih skokih na preostalih treh prizoriščih.

A se Nemec Karl Geiger, Poljak Dawid Kubacki in Avstrijec Stefan Kraft, ki so mu v skupnem seštevku najbližje, ne bodo kar tako predali.

"Domen naredil dva najboljša skoka, Lanišek v finalu do dobre popotnice"

V finalu je Lanišek spet naredil dober skok in imel osmi dosežek, kar je zadostovalo za končno 17. mesto. Foto: Sportida V slovenski reprezentanci je imel največ razloga za zadovoljstvo Domen Prevc, ki je na koncu osvojil deveto mesto. Nasploh je bil v prvi seriji edini od naših orlov zmagovalec dvoboja na izpadanje, medtem ko so se Anže Lanišek, Peter Prevc in Timi Zajc v drugo uvrstili kot srečni poraženci.

"Za Domna je to zelo dober rezultat. Naredil je dva najboljša skoka na tekmah v tej sezoni. Skoki so bili na višji ravni kot kvalifikacijski. Moramo biti zadovoljni. Nekaj časa na normalnih skakalnicah ni bil med deset. Za petim mestom ima zelo majhen zaostanek, vsega dve točki," je opravljeno delo našega najboljšega na prvi postaji pohvalil trener Gorazd Bertoncelj.

Nato se je dotaknil Laniška, ki je z osmim dosežkom druge serije z 22. napredoval na 17. mesto: "Pri prvem skoku je naredil majhno napako. V poskusnem je bil zelo dober in je bilo obetavno. V finalu je nato spet naredil dober skok, kar je dobra popotnica za naprej."

Peter Prevc je bil pregrob

Peter Prevc s prvo postojanko v Oberstdorfu ni mogel biti zadovoljen, saj je na treningu in pri poskusnem skoku kazalo bistveno bolje. Foto: Sportida Bistveno več je od tekme zagotovo pričakoval Peter Prevc. Na turnejo je prišel z lepo popotnico, potem ko je bil v Engelbergu odličen drugi. Tudi na treningu je kazal konstantno formo, imel deseti in osmi dosežek, nato se je zgodil spodrsljaj v kvalifikacijah, a je dobil razlog za optimizem na dan tekme v poskusni seriji. Med vsemi je bil drugi. V prvi seriji je nato naredil napako, v drugo sicer nekoliko izboljšal svojo uvrstitev, vendar s prikazanim zagotovo ni zadovoljen, kakor ne z 21. mestom in z nekoliko večjim zaostankom za najboljšimi.

"Peter je bil v poskusni seriji zelo dober, v prvi seriji pa je bil na mizi pregrob. Preveč je odskočil z zgornjim delom in ne z nogama. Točkovno je bil slabši tudi zaradi slabšega doskoka. Na treningu je na primer pri isti dolžini naredil zelo dobra telemarka. "Takšne bi moral delati. Da bi se ustrašil pri doskoku? Več dejavnikov je. Prvi, da se je v poletni sezoni premalo pozornosti posvečalo temu, saj smo veliko delali na počepu, simetriji v zraku, ravnotežju. Tri leta nazaj sta se mu pripetila padca v kratkem času, kar tudi pusti določene posledice. Tretji dejavnik je, da je lani začel uporabljati vložke v čevlju. To je vplivalo, da se je bilo treba na novo učiti telemark. Manj je namreč manevriranja v čevlju. Ti vložki zadaj zmanjšujejo naklon med čevljem in golenico. Ni toliko nagibanja nazaj," se je razgovoril Bertoncelj.

Od Petra so slovenski navijači na prvi postaji turneje štirih skakalnic pričakovali več, saj je bil v zadnjem obdobju v vse boljši formi, vendar se je napaka pripetila v nepravem trenutku: "V počepu je malce izgubil ravnotežje in ga je nekoliko potegnilo nazaj. Ko je enkrat skakalec nazaj ali naprej, mora narediti kompenzacijo. To je gib in noge enostavno ne naredijo tistega, kar bi morale. Posledično si ne ustvariš hitrost in se to vidi."

Timi naredil korak naprej, čeprav uvrstitev še ni vrhunska

"Preživljal je težke trenutke. Ni mogel skočiti do točk. Breme je bilo veliko. Veliko zakrčenosti je bilo. Dosežek je dobra spodbuda in stopnička gor," o Timiju Zajcu pravi Bertoncelj. Foto: Vid Ponikvar Čeprav 24. mesto ni nič posebnega, pa je Zajc lahko zadovoljen, da je napredoval v primerjavi z zadnjimi tremi tekmami, ko se sploh ni uvrstil v finalno serijo. To je izpostavil tudi Bertoncelj: "Njegova uvrstitev res ni nič posebnega, vendar v tem trenutku je. Preživljal je težke trenutke. Ni mogel skočiti do točk. Breme je bilo veliko. Veliko zakrčenosti je bilo. Dosežek je dobra spodbuda in stopnička gor. V finalu je zelo dobro skočil. To je bil njegov najboljši skok v zadnjih tekmah."

Slovenska ekipa bo danes v Garmisch-Partenkirchnu trenirala v telovadnici, v torek pa bodo skakalci že imeli kvalifikacije za tekmo na novega leta dan, ki ima v skakalnem svetu posebno draž.