Slabe novice za slovensko smučarko skakalko

Dodatni zdravniški pregledi, ki jih je po padcu na sobotni tekmi na srednji skakalnici v Planici opravila, so za Uršo Bogataj prinesli slabe novice. Pokazali so, da ima strgano sprednjo križno vez, prejela pa je tudi več udarcev v kost, zato bo morala na operacijo. O rehabilitaciji in tem, koliko časa bo odsotna, bo več znanega po tem, ko bo prišla z operacijske mize, so še sporočili iz njenega tabora.

Bogatajeva je trenutno sicer na 14. mestu skupnega seštevka svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske, osvojila je 53 točk in je tretja najboljša Slovenka. Višje sta Nika Križnar, ki je zbrala 82 točk in je osma, in najboljša Slovenka, ki je hkrati tudi tretja najboljša od vseh tekmovalk, Ema Klinec, ki je že pri 180 točkah.

Dekleta bodo s svetovnim pokalom nadaljevale 10., 11. in 12. januarja v Saporu na Japonskem.