Slovenca razveselila in v Nemčiji skočila povsem na vrh

Primož Peterka je v Garmisch-Partenkirchnu dvakrat slavil zmago. Prvič leta 1997 in nato še šest let pozneje.

Primož Peterka je v Garmisch-Partenkirchnu dvakrat slavil zmago. Prvič leta 1997 in nato še šest let pozneje. Foto: Vid Ponikvar

Tekma v Garmisch-Partenkirchnu na novega leta dan ima v skakalnem svetu posebno draž. Zmagati to preizkušnjo je prestiž. Dva Slovenca vesta, kakšen občutek je stati v tem nemškem skakalnem središču na vrhu. Primožu Peterki je to uspelo dvakrat, Petru Prevcu enkrat.

Pisalo se je leto 1997, ko je Primož Peterka kot prvi Slovenec razveselil navijače v domovini, potem ko je zmagal na prvi tekmi novega leta v Garmisch-Partrenkirchnu. Drugega Avstrijca Andreasa Goldbergerja je preskočil za velikih 13 točk. In prav tu je začel z velikim pohodom h končnemu zmagoslavju na turneji štirih skakalnic.

Tekma v Garmisch-Partrenkirchnu se bo začela ob 14. uri Pari slovenskih skakalcev v 1. seriji na izpadanje

Anže Lanišek – Evgenij Klimov (Rus)

Timi Zajc – Naoki Nakamura (Jap)

Domen Prevc – Mackenzie Boyd-Clowes (Kan)

Rok Justin – Kamil Stoch (Pol)

Peter Prevc – Federico Cecon (Ita)

Čez šest let je leteči Moravčan ponovil dosežek, nato pa smo čakali 13 let, da je prišel njegov naslednik. Ime mu je bilo Peter Prevc. Tudi on je bil suveren in tekmecem ni pustil dihati. Norvežan Kenneth Gangnes je za njim zaostal za 12,6 točke.

S tem skokom si je Peter Prevc leta 2016 tlakoval zmago v Garmisch-Partenkirchnu. Foto: Sportida

Najstarejši od bratov Prevc se je že na prejšnjem prizorišču spogledoval z zmago, vendar mu jo je v Oberstdorfu izpred nosu odpihnil veter. Tako kot Peterka je tudi Peter tisto leto osvojil novoletno turnejo in za nagrado prejel zlatega orla.

Sicer pa ima na to prizorišče lepe spomine tudi Primož Ulaga, ki je leta 1986 tako kot Peter Prevc leta 2015 osvojil tretje mesto. Na nehvaležno četrto mesto sta se leta 1987 in 1992 uvrstila Miran Tepeš in Franci Petek.

Na novo dobro uvrstitev v režiji Petra Prevca lahko upamo tudi danes, saj je bil v torkovih kvalifikacijah izvrsten tretji, prav tako pa imel pri drugem trening skoku tretji dosežek.