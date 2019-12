Bratje Prevc bodo združili moči

Leta 2016 so se bratje Prevc zapisali v zgodovino novoletne turneje. Prav vsi so se zavihteli med dobitnike točk. V Oberstdorfu je bil takrat presenetljivo najvišje uvrščeni na osmem mestu Cene, Peter je bil deseti, Domen pa 26.

A v Nemčiji niso bili prvič hkrati uvrščeni med trideset najboljših. Nekaj dni pred tem so bili že v švicarskem Engelbergu, kjer je bil z drugim mestom najboljši najmlajši Domen.

Zdaj bodo bratje spet nastopili skupaj v Innsbrucku, kjer se bo Petru in Domnu pridružil Cene. Mesto v reprezentanci na novoletni turneji je dobil zaradi slabših predstav Tilna Bartola, ki se mu ni uspelo uvrstiti na tekmo v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je bil predlani izvrsten peti.

Zaradi slabše forme bo odpotoval v Slovenijo na trening, od koder bo na turnejo pripotoval Cene. Znamenita skakalnica Bergisel mu v karieri še ni prinesla zadoščenja, pa čeprav je imel leta 2017 deseti dosežek kvalifikacij. Tekmo z eno serijo je zaključil na 40. mestu, medtem ko je moral Domen takrat predati rumeno majico vodilnega v svetovnem seštevku Norvežanu Danielu Andreju Tandeju.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je že pred odhodom na turnejo poudarjal, da se bodo za šesto mesto v ekipi potegovali Anže Semenič, Bartol in Cene. Skoki na treningu in celinskem pokalu so bili tisti, ki so mu odprli vrata svetovnega pokala, v katerem je nazadnje skakal letos v Planici v sklopu nacionalnega paketa. Na normalnih skakalnicah je bilo to februarja 2017 v Pjongčangu.