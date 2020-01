Cene Prevc dočakal klic

Planica z Letalnico bratov Gorišek je bila tisto prizorišče, na katerem je Cene Prevc nazadnje dobil priložnost v svetovnem pokalu. A takrat je nastopil v sklopu nacionalnega paketa. Sicer je na skakalnicah, ki nimajo predznaka letalnice, skakal pred skoraj tremi leti v Pjongčangu.

Tudi sam se zaveda, da je od takrat minilo že veliko časa. To, da se mu je spet uspelo uvrstiti v svetovni pokal, ga navdaja z optimizmom. Novico, da bo nastopil v Innsbrucku in Bischofshofnu, je prejel tik pred iztekom leta 2019: "Ni bilo novoletno presenečenje, ker sem izvedel že prej. Po začetku novoletne turneje sem moral biti vsak dan pripravljen, če bi prišel klic. Za odhod v Innsbruck sem izvedel na treningu v Planici. To je bilo na silvestrovo. Nato sem že začel pakirati stvari."

"Glavni cilj turneje je, da bodo moji skoki kot dan in dan, ne kot dan in noč"

Nastopa na turneji si je prislužil z zadovoljivim skakanjem v celinskem pokalu in na treningu v Planici: "Kar zadeva konstantnost, sem bil najmanj konstanten od naših. Ob prvem skoku sem pristal med šest, nato pa naredil napako. Oba konca tedna so bili moji skoki kot noč in dan. Sem pa zbral največ točk v zadnjih koncih tedna, in to kljub napakam. Glavni cilj turneje je, da bojo moji skoki kot dan in dan, ne kot dan in noč," upa Cene.

Poleti je zagrizel in prišel do statusa B-reprezentant. Pred tem je bil prepuščen samemu sebi in pomoč našel pri klubskem trenerju v SK Triglav. Foto: Sportida

Je pa zato vsej javnosti pokazal, da zna zelo dobro skočiti iz savne v sneg. Ko smo ga o tem povprašali na prizorišču tretje postaje novoletne turneje, se je zasmejal: "Tako malce popestriš način ohladitve. To je bilo v Ruki. Zabavno je bilo."

Na turneji je Cene zamenjal Tilna Bartola, tako da bo spet združil moči z bratoma Petrom in Domnom, s katerima so tudi cimri. Skupaj so na turneji že pisali zgodovino. Leta 2016 so bili vsi trije uvrščeni med dobitnike točk, v Oberstdorfu pa je bil takrat presenetljivo najvišje, na osmo mesto, uvrščen prav Cene.

V Innsbrucku je bil leta 2017 v kvalifikacijah že deseti, vendar se mu tekma nato ni izšla po željah. Vesel je, da se njegovi skoki izboljšujejo: "Konstantni morajo biti. Na treningih je bilo to že zelo lepo videti, a tekma je druga stvar. Bomo videli, kako bo v Innsbrucku. Na treningih so bili skoki večinoma dobri. Še vedno je kakšen spodrsljaj. Tam gradiš skoke. Zadnji trening je bilo že kar lepo pogledati."

Čevlje so mu kupili v klubu, dres na Smučarski zvezi Slovenije

Upa, da bo na novoletni turneji še nadgradil skoke s treningov. Foto: Grega Valančič/Sportida Mnogi so se spraševali, kaj se dogaja z njim, ker ga toliko časa ni bilo na spregled v svetovnem pokalu. Čeprav je bilo morda videti, da je skoke dal nekoliko na stranski tir, ni bilo tako: "Morda je bilo na zunaj videti manj resno, a v glavi je bilo že prej bolj resno. Če gledam nazaj, bi bil lahko prejšnje poletje bolj pozoren na skoke. Letos sem bil bolj v skokih. Vlačili so me na vse tekme naokoli, da bi pozimi poskušal priti zraven."

Kot študent elektrotehnike je imel poleti kar nekaj nevšečnosti, ker ni bil uvrščen v nobeno reprezentanco. Od konca jeseni je po novem B-reprezentant, pred tem pa je bil prepuščen samemu sebi in v matičnem klubu SK Triglav treniral pod taktirko Aljaža Vodana.

Vesel je, da so mu v takšnem položaju prišli naproti: "Čez poletje sem potreboval le en dres. Tega so mi odobrili na Smučarski zvezi Slovenije. SK Triglav je na srečo najmočnejši klub v Sloveniji in je pripravljen pokriti kakšen strošek. Med drugim sem dobil skakalne čevlje."

Zdaj so njegove misli le pri novoletni turneji. Če bi se uvrstil na tekmo in še osvojil kakšno točko, bi bila to zanj velika nagrada. Že po kvalifikacijah bo slika bolj jasna. Ker je znan po tem, da ima dober odriv, bi mu bil lahko Bergisel v Innsbrucku pisan na kožo: "Realno nimam pojma, kam spadam, ker gre za prvo tekmo na tej ravni v tej sezoni. Cilj je, da pokažem skoka, s katerima upam, da bom zadovoljen. Nato bom videl, kam spadam."