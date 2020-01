V skupnem seštevku novoletne turneje Peter Prevc sicer ni najvišje uvrščeni slovenski skakalec, a je pokazal, da prav daleč od tistih najboljših ni. "Najraje bi videl, da bi kakšno tekmo na turneji v obeh serijah dobro skočil in prišel do vrhunskega rezultata," so želje najstarejšega od bratov Prevc pred Innsbruckom in Bischofshofnom.

Peter Prevc je v skupnem seštevku svetovnega pokala kot najboljši Slovenec na devetem mestu. Če ne bi bilo diskvalifikacije v Ruki, bi bil zdaj celo med najboljšo peterico. Novoletne turneje ni začel po željah, saj se mu je na obeh prizoriščih v eni seriji prikradla napaka in možnost odlične uvrstitve je splavala po vodi. Sicer pa je na treningih in tudi v kvalifikacijah pokazal, da je blizu vrhu, kamor šampiona, ki je že osvojil ogromno lovorik, razumljivo vleče. V preostanku turneje štirih skakalnic si predvsem želi dveh dobrih skokov na tekmi, priložnost pa bo imel že v soboto, ko bo tekma na skakalnici Bergisel v Innsbrucku, kjer je pred štirimi leti, ko je turnejo osvojil, stal na najvišji stopnički odra za zmagovalce.

Kako ste preživeli silvestrski večer? Edini od skakalcev ste imeli ob sebi družino. Z vami sta bila partnerica Mina in sin Ludvik.

Ob 23. uri sem bil v ležečem položaju, ob polnoči pogledal ognjemet, nato počakal v postelji, da vojna mine, in zaspal. Sicer pa sin ni mogel iti na tekmo, ker je verjetno od navdušenja zbolel. Morda je bil zaradi tega rezultat slabši.

Kako bi ocenili nemški del novoletne turneje? Na treningu in poizkusnem skoku v Oberstdorfu ter kvalifikacijah kakor tudi na treningu v Garmisch-Partrenkirchnu ste nakazali, da bi lahko skočili do vrhunskega rezultata, vendar se nato ni izšlo.

Če bi bili samo treningi, bi bil zadovoljen. Tako pa so bile tudi tekme, kjer šteje le uspešen rezultat. Zato nisem ravno zadovoljen. Glede na dosedanji potek sezone bi lahko bilo boljše. Vsako tekmo sem en skok zamočil.

Kje vidite možnosti za napredek pri svojih skokih?

Morda vpliva to, da je na novoletni turneji veliko časa od poizkusnega skoka do prve serije in zmanjka animacije v vmesnem času. Celotno telo ogreješ, vse sklepe dvakrat in je še kar veliko časa. Morda si moram najti kaj za delati. Kajti dvakrat sem moral po prvi seriji hitro na vrh skakalnice in sem vedno nato boljše skočil.

Ob vaših skokih se veliko govori o doskoku v telemark. Zaradi slabšega doskoka ste v tej sezoni na nekaterih tekmah izgubili lepo število točk. Ali je to posledica nezaupanja, strahu ali česa drugega?

Ne vem, hitro me nazaj potegne. Noge se ne aktivirajo prav. Če še kdo pred mano pade ali pristanem na območju, ki je razrito, mi malce zmanjka samozavesti za trden pristanek.

Trener Gorazd Bertoncelj je dejal, da imate težave pri doskoku tudi zaradi vložka v čevlju, ki ste ga začeli uporabljati, in se morate še navaditi (prvi ga je sicer začel uporabljati Noriaki Kasai, v pretekli sezoni pa je z njim blestel Rjoju Kobajaši. Ti vložki zadaj zmanjšujejo naklon med čevljem in golenico. Ni toliko nagibanja nazaj, op. a.).

Počep zdaj veliko manj skače z ene na drugo stran. Bolj konstanten počep imaš, bolj konstanten odskok je. Bolj konstantno smuči nato hodijo in bolj so stabilne v zraku. Na vse sem se navadil, na doskok še ne.

"Ne vem, hitro me nazaj potegne. Noge se ne aktivirajo prav. Če še kdo pred mano pade ali pristanem na območju, ki je razrito, mi malce zmanjka samozavesti za trden pristanek." Foto: Sportida

S posameznimi skoki ste pokazali, da ste blizu najboljšim. V končni fazi ste do stopničk že skočili v Engelbergu kakor tudi v Ruki, kjer so vas nato zaradi dresa diskvalificirali. Verjetno računate, da se vam bo odprlo in poklopilo tudi na turneji.

Ne veš. Marsikdo je že stopničke osvojil in ima eno zmago svetovnega pokala ter se mu ni odprlo naprej. Delam na tem, da bom na tekmi boljši. Izsilil ne bom nikoli nič, podarjeno mi tudi ne bo. Delal bom naprej. Pripravljen sem na najslabše, upam na najboljše.

Kaj si želite od preostanka turneje?

Najraje bi videl, da bi kakšno tekmo na turneji v obeh serijah dobro skočil in prišel do vrhunskega rezultata.

Peter Prevc se zaveda, da je z dobrima skokoma konkurenčen najboljšim, kar je v tej sezoni že dokazal. Foto: Sportida

Kako gledate na razplet pri vrhu?

Zanimivo je, da ni enega, ki bi dominiral. V Garmisch-Partenkirchnu je Lindvik (Marius Lindvik, op. a.) presenetil. Kubacki (Dawid Kubacki, op. a.) prav tako. Nisem mislil, da bo tako zraven. Pravzaprav je zamenjal Kamila Stocha. Innsbruck je po navadi tisti, ki obrne stvari na glavo. Se mi zdi, da se je v Innsbrucku največkrat videlo, kam pes taco moli.