Nimajo razloga, da bi vriskali #video

Po polovici prestižne novoletne skakalne turneje so v slovenskem taboru lahko delno zadovoljni, saj o rezultatskem presežku ne moremo govoriti. Zavedajo se, da bo slika postala bolj jasna, ko jim bo uspelo pokazati dva dobra skoka v obeh serijah tekme in ne le v eni.

"Zgodba je nekako srednja. Domen (Domen Prevc, op. a.) je skupno deveti, kar je zanj dobra pozicija. Peter (Peter Prevc, op. a.) nima preveč zaostanka za željeno osmerico. Marsikaj se lahko zgodi. Štirje skoki so še. V Garmisch-Partenkirchnu smo videli, kako Kraft (Stefan Kraft, op. a.) obakrat ni skočil, kot si je želel. In je bil pred turnejo eden izmed favoritov za zmago," je glavni trener slovenske skakalne reprezentance Gorazd Bertoncelj ocenil prvo polovico novoletne turneje, na kateri si je kot cilj zadal uvrstitev enega skakalca med osem najboljših v skupnem seštevku.

Z varovanci je imel prav posebno silvestrsko večerjo, na kateri so se lahko nekoliko dalj časa na poseben način družili: "Organizator nam je pripravil drugačno večerjo. 'Slow food' smo imeli in je trajalo malce dlje. Lahko smo nekoliko več pokramljali."

"Na koncu rezultati niso nič posebnega, vsi štirje pa so pokazali v finalu precej boljše skoke"

V novo leto so slovenski skakalci vstopili z veliki pričakovanji. Zlasti najstarejši Prevc je imel razlog za največ optimizma. Vendarle je bil zelo dobro razpoložen na treningu in kvalifikacijah, v katerih je imel med vsemi tretji dosežek.

Kaj je po Garmisch-Partenkirchnu povedal Gorazd Bertoncelj

V Garmisch-Parternkirchnu je povrhu vsega leta 2016 že slavil zmago - takrat tudi turnejo -, leto pred tem bil tretji. A se mu tekma spet ni povsem razpletla po željah. Njegova skoka sta zadostovala za končno 12. mesto, kar je bilo manj, kot so v slovenski ekipi upali. "Peter je imel v prvi seriji premalo hitrosti in preveč kontrole ter zakrčenosti. V finalu je pokazal boljši nastop," je skoka najvišje uvrščenega Slovenca na tekmi na novega leta dan ocenil prvi mož stroke.

Domen je bil na koncu 17., Timi Zajc 18. in Anže Lanišek 21.

"Za vriskati rezultati res niso. Na koncu niso nič posebnega. Vsi štirje pa so pokazali v finalu precej boljše skoke. Konkurenca je zelo zgoščena. Veliko dobrih tekmovalcev je. Zares dobro je treba skočiti, da si čisto v vrhu. Tudi za deseterico moraš pokazati dva dobra skoka," izpostavlja Bertoncelj.

Cene je bil že v osnovi prva rezerva

Nato je ocenil še nastope preostale trojke, ki se je zavihtela med dobitnike točk: "Timi stopnjuje dosežke. Ni pa še tisti Timi, ki je že bil med najboljšimi. Glede na zadnje obdobje smo zadovoljni, ker napreduje iz skoka v skok. Domen je skočil solidno. Prvi prvem je malce kiksnil na mizi. Z letom je dobro rešil, da je dosegel takšno daljavo. V finalu je naredil precej boljši skok. Lanišek je v drugo prav tako skočil precej boljše in se približal skokom, ki jih je že kazal."

Gorazd Bertoncelj upa, da bodo fantje na naslednjih dveh postojankah turneje prikazali dobre skoke v obeh serijah. Osmo mesto, ki je osnovni cilj, je blizu. Domen je streljaj od njega, ne tako daleč pa ni niti starejši brat Peter. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska reprezentanca bo v Innsbrucku doživela spremembo. Cene Prevc bo v to avstrijsko mesto, ker bodo 3. januarja kvalifikacije, dan pozneje tekma, pripotoval danes iz Slovenije. Kot razlog, zakaj je izbral namesto Tilna Bartola njega in ne Anžeta Semeniča, je Bertoncelj navedel: "Že prej smo se odločili, da bo prva rezerva Cene. Na državnem prvenstvu in treningih je bolje skakal. Bomo pa videli, kaj bo to pomenilo na tekmi."

Prednsot daje Kobajašiju

Junak tekme v Garmisch-Parternkirchnu, ki predstavlja prav poseben prestiž, pa je bil 21-letni Norvežan Marius Lindvik. Zanj je bila to prva zmaga v karieri, sicer pa je v tej sezoni že nakazoval, da bo enkrat prišel čas za njegov skok na vrh. V Klingenthalu je bil namreč že tretji. "Lindvik odskoči izjemno agresivno. Ko zadane odskok, gre lahko zelo daleč. Morda je presenetil z zmago, vendar je že celotno sezono blizu najboljšim. V Ruki je bil diskvalicifiran, sicer bi bil že tam na stopničkah," pravi Bertoncelj.

Rjoju Kobajaši je po dveh postojankah turneje na prvem mestu. Foto: Sportida

Pogled je uperil še proti najboljšim na turneji. Vodilni po dveh preizkušnjah je Japonec Rjoju Kobajaši, ki brani lanskoletno zmago, in je na dobri poti, da drugič zapored skoči do zlatega orla. Pred drugim Karlom Geigerjem ima 6,3, pred tretjim Dawidom Kubackim pa 8,5 točke prednosti. "Vsi trije so še v igri. Drug drugemu so zelo blizu. Prednost bi dal Kobajašiju. Turneja se zdaj seli v Avstrijo, kjer Geiger ne bo več domačin. Zato bi več možnosti za skupno zmago pripisal Kobajašiju. Povrhu vsega je turnejo osvojil že lani in na obeh prizoriščih dobro skakal."