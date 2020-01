Domen Prevc presenetil samega sebe in trenerja tudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tretjič v karieri je Domnu Prevcu uspelo na novoletni turneji priti na vseh štirih prizoriščih med dobitnike točk, a je tokrat prišel do najboljše skupne uvrstitve. Glede na formo, ki jo je imel pred odhodom, je presenetil tudi trenerski štab.

"Zadovoljen sem, da smo nekako končali še boljše, kot smo želeli. Manjkali so malce boljši rezultati. Ko potegnemo črto, so konstantni rezultati med deseterico prinesli dobro uvrstitev. Če bi mi pred turnejo kdo rekel, da bo tako, bi podpisal. Presenetil sem tudi samega sebe. Nisem pričakoval, da bom tako uspešno končal. To je lepa popotnica za naprej," je bil vesel Domen, ki je bil na sedmem mestu v skupnem seštevku najboljši Slovenec na turneji - njegov brat Peter je bil mesto za njim.

Sicer bi si želel kakšno posamično uvrstitev višje, kot sta bili deveti mesti v Oberstdorfu in Bischofshofnu, vendar je zanj dobrodošlo, da je konstantno skakal. Presenetil je tudi glavnega trenerja Gorazda Bertonclja: "Vse nas je presenetil. Kolikor je bil prej nepredvidljiv, je bil zdaj nepredvidljivo konstanten."

"Konstanta je pomembna, saj se da potem graditi stvari za naprej"

Spodbudno je, da najmlajšemu od bratov Prevc uspevajo dobri skoki tudi na skakalnicah, ki nimajo predznaka letalnica, na katerih se zaradi odličnega občutka v zraku že po pravilu vedno dobro znajde.

"Konstanta je pomembna, saj se da potem graditi stvari za naprej in lahko nizaš uspešne rezultate. Na koncu sezone vidiš, da si res nekaj dobrega naredil, če si konstanten," poudarja Domen.

"Vse nas je presenetil. Kolikor je bil prej nepredvidljiv, je bil zdaj nepredvidljivo konstanten," pravi trener Gorazd Bertoncelj. Foto: Sportida

V prvi seriji zadnje tekme novoletne turneje v Bischofshofnu mu je uspel odličen skok. Pristal je pri 140 metrih in bil na petem mestu. Od stopničk je bil oddaljen le 3,5 točke. V drugo je na mizi naredil manjšo napako in je padel na deveto mesto, a zadovoljen odhaja s turneje.

Tretjič v karieri mu je uspelo turnejo zaključiti brez posebnega spodrsljaja in se je na vseh štirih prizoriščih vpisal med dobitnike točk. Najvišja pričakovanja je imel pred tremi leti, ko je prišel na turnejo v rumeni majici vodilnega, vendar se mu nastopa v Oberstdorfu in Innsbrucku nista izšla po željah. Zato pa je imel v Garmisch-Partenkirchnu in Bischofshofnu boljši posamični uvrstitvi kot tokrat, pa čeprav je turnejo takrat končal kot deveti. V Nemčiji je bil peti, v Avstriji četrti.

Nekaj se mu je odvalilo in je poln adrenalina

Čeprav velja turneja štirih skakalnic za naporno, pri Domnu ni pustila vidnejših posledic. Po navadi najbolj utrudi tiste, ki so v igri za zlatega orla, saj je pritisk javnosti in medijev večji ter so nenehno v središču pozornosti.

"Se mi zdi, da se mi je zdaj po koncu nekaj odvalilo in sem poln adrenalina ter grem naprej," pravi Domen.

"Se mi zdi, da se mi je zdaj po koncu nekaj odvalilo in sem poln adrenalina ter grem naprej," pravi Domen. Foto: Sportida

Skakalce zdaj čaka prehod na srednjo skakalnico, saj imajo z večjo v Predazzu težave. Če so bili vajeni skakati okoli 140 metrov, bodo morali zdaj sestopiti pri približno 100 metrih.

"Skakalnice se spreminjajo, okolje tudi. To je to," je bil redkobeseden o prehodu na manjšo skakalnico 20-letnik, ki se je pred sedmimi leti na nordijskem svetovnem prvenstvu veselil uspeha starejšega brata Petra, ki je v tem italijanskem skakalnem središču na manjši napravi osvojil bronasto, na večji pa srebrno medaljo.