Junak novoletne turneje zna leteti tudi z letalom

Pred začetkom novoletne turneje je 29-letni Dawid Kubacki spadal v širši krog favoritov za morebitni uspeh, a ne v ožjega. Vanj so postavljali njegovega reprezentančnega kolega Kamila Stocha, ki je zlatega orla že dvakrat dvignil visoko v zrak.

Na uvodu v Oberstdorfu in v Garmisch Partenkirchnu je bil Kubacki obakrat tretji, a je bilo kljub temu nekako mogoče čutiti, da bi lahko ob koncu spremljali bitko med Rjojujem Kobajašijem in Karlom Geigerjem, ki sta se zdela najbolj suverena. Vendar so se karte v Innsbrucku kot že velikokrat v zgodovini premešale.

Kubacki sicer ni zmagal, to je drugič zapored uspelo mlademu Norvežanu Mariusu Lindviku, je pa v primerjavi z Kobajašijem in Geigerjem ostal zbran ter je z drugim mestom odpotoval v Bischofshofen kot vodilni v razvrstitvi za zlatega orla.

Uspehi Dawida Kubackega Olimpijske igre bronasta ekipna medalja v Pjongčangu leta 2017 Svetovna prvenstva zlata posamična medalja v Seefeldu 2019

zlata ekipna medalja v Lahtiju 2017 Novoletna turneja skupna zmaga v sezoni 2019/20

"Lepo je biti del zgodovine"

Nekakšno nenapisano pravilo je, da tisti, ki pride na zadnjo postojanko najboljši, nato tudi postane kralj. In na zadnjem prizorišču je s suvereno zmago potrdil zlatega orla. "Po prvem skoku sem bil zadovoljen s tem, kar sem pokazal. Vedel sem, da sem pridobil nekaj prednosti pred preostalimi, vendar sem se še vedno osredotočal na skakalnico. Vem, da je v skokih vse mogoče. Zato moraš biti osredotočen do konca. Do konca kontrole opreme nikoli ne veš," je Kubacki pripovedoval, kaj mu je šlo po glavi po prvi seriji, po kateri je vodil.

"Po prvem skoku sem bil zadovoljen s tem, kar sem pokazal. Vedel sem, da sem pridobil nekaj prednosti pred drugimi, vendar sem se še vedno osredotočil na skakalnico. Vem, da je v skokih vse mogoče. Zato moraš biti osredotočen do konca. Do konca kontrole opreme nikoli ne veš." Foto: Sportida

Po Stochu in Adamu Malyszu je tako postal novi poljski junak na turneji štirih skakalnic. "Lepo je biti del zgodovine. Občutkov trenutno ne morem opisati, ker je prisotnih še veliko čustev. Morda bom čez dva dni lahko povedal kaj več," je dejal poljski skakalec, ki je za zmago prejel tudi zlatega orla. "Po 30 sekundah držanja boli, ker je zelo težek. Lep občutek ga je imeti po tem, kar sem naredil na turneji. Lepo je biti na vrhu. Nisem si predstavljal, da bo ta dan tako lep," je dodal.

Preporod je Kubacki dosegel pod vodstvom Stefana Horngacherja, ta je pred to sezono odšel v nemško reprezentanco. Lani je na svetovnem prvenstvu v Seefeldu prišel do zlatega odličja. In takrat je bil na manjši napravi po prvi seriji šele 27. V kaotični tekmi mu je nato v drugo uspelo priti vse do takrat največjega uspeha v karieri. Prav zlata medalja je bila po mnenju športnega direktorja v poljski skakalni reprezentanci Adama Malysza tisti trenutek, ki mu je spremenil pot.

Vse življenje povezan z letenjem. In letel bo tudi v Planici.

Pred tem je bil znan kot mož, ki je blestel poleti na tekmah grand prixa, pozimi pa nekako ni sestavil pravih skokov. Kot razlog za preporod je navedel trdo delo, pri sproščanju pa mu pomaga tudi psiholog: "Poznam tudi tehnike, ki jih uporabljam v različnih položajih."

Njegova strast je letenje, zato je pred dvema letoma začel opravljati izpit za pilota. Foto: Reuters

Sicer pa je vse življenje Kubackega povezano z letenjem. A ne le na smučkah. Že kot otrok se je rad igral s helikopterji in letali ter trdno na tleh s konzolo v rokah z njimi delal vragolije v zraku. Ljubezen do letenja je ostala tudi zdaj, je poudaril: "Vse, kar počnem, je povezano z letenjem. Pred dvema letoma sem začel opravljati izpit za pilota."

Oči bodo vanj uprte tudi v nadaljevanju sezone. Visokoleteče cilje bo imel verjetno tudi za Planico, ta je s svetovnim prvenstvom v poletih drugi vrhunec sezone. Če pred časom ni veljal za posebej dobrega letalca, je lani prav na Letalnici bratov Gorišek pokazal, da se tudi na velikankah odlično znajde, potem ko je zasedel šesto in sedmo mesto.