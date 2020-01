Poljska legenda: Slovenci? Simpatični in nori.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Slovenski skakalci so naredili napredek, zlasti Peter Prevc. V tem trenutku je na dobri ravni, vendar še ne na takšni, kot je bil pred leti," se je legendarni poljski skakalec Adam Malysz, ki ima funkcijo športnega direktorja v skokih in nordijski kombinaciji na Poljskem, v pogovoru za Sportal med drugim dotaknil slovenske reprezentance. Konec marca imajo s Planico posebne načrte, danes pa z Dawidom Kubackim na novoletni turneji.

Poljska v smučarskih skokih velja za velesilo. Veliko zaslug, da pri njih vlada takšno zanimanje, ima tudi Adam Malysz, ki je v času aktivne kariere blestel. Med drugim je osvojil štiri medalje na olimpijskih igrah, šest na svetovnih prvenstvih. In vse so posamične. Prav tako je štirikrat postal lastnik velikega kristalnega globusa v skupnem seštevku svetovnega pokala, enkrat pa je je bil junak tudi novoletne turneje. S svojimi izkušnjami bo lahko v pomoč Dawidu Kubackemu, ki se bo danes v Bischofshofnu potegoval za zlatega orla. V intervjuju za Sportal se je razgovoril o njegovem napredku, dotaknil pa se je tudi slovenskih skakalcev in svetovnega prvenstva v poletih na Letalnici bratov Gorišek.

Pred turnejo so vsi govorili o Kamilu Stochu, zdaj je Dawid Kubacki tisti, ki bi lahko v zrak dvignil zlatega orla. Pred zadnjo postojanko v Bischofshofnu je v najboljšem položaju. Pred drugim Mariusom Lindvikom ima 9,1 točke prednosti. Kako gledate na njegov dosežek?

Dawid je v tem trenutku v zelo dobri formi. Skače dobro, predvsem stabilno. To smo želeli. Pred tem je skakal dobro, a ne stabilno. Zdaj je kompleten. Zadnji skok v Innsbrucku sicer ni bil tako dober, vendar to ni predstavljalo težave. Kajti ko je skakalec v pravi formi, se lahko tudi kakšna napaka skrije. Kljub temu je bil še vedno na odru za zmagovalce.

Verjame, da lahko Dawid Kubacki osvoji turnejo, saj je postal bolj zrel. Prelomna je bila zlata medalja na lanskem nordijskem svetovnem prvenstvu. Foto: Sportida Kaj se je pri njem spremenilo? V preteklosti je veljal za skakalca poletne sezone, zimske pa nekako ni mogel sestaviti. Sam je sicer izpostavil trdno delo. Kje vi še vidite napredek?

Fizično je na isti ravni, vendar je napredoval na mentalni. Dela za prihodnost. Lani je bil svetovni prvak na manjši napravi. To je bilo zanj zelo pomembno. Poleti ni naredil veliko sprememb, a majhne stvari vplivajo. Zdaj je na pravi poti, da celo osvoji novoletno turnejo.

Sami ste jo osvojili v sezoni 2000/01, zato dobro veste, kaj Dawid v teh trenutkih preživlja. Kakšen nasvet bi mu lahko dali pred zadnjo tekmo v Bischofshofnu?

Ni lahko (smeh, op. p.). Turneja štirih skakalnic je izjemno težka. Ostati mora zbran in potrpežljiv. Ve, kaj mora narediti. V tem trenutku je pripravljen za zmage.

Kako gledate na rastočega Mariusa Lindvika, ki je zmagal zadnji dve preizkušnji in je kljub mladosti videti trden?

Izjemen je. Mlad je, vendar zelo dobro pripravljen zmagovati. Mentalno je novoletna turneja težka. Ko je rekel, da je tukaj in želi dobro skočiti in zmagati, je dal znak zmagovalne miselnosti.

Ko jih je zapustil Stefan Horngacher, je bil to za Poljake velik šok. Foto: Sportida Kaj se dogaja s Kamilom Stochom, ki je bil pred prihodom na turnejo eden izmed osrednjih favoritov za skupno zmago?

V Engelbergu je bil res dober. V Oberstdorfu ni bil več tako stabilen. Njegova težava je pri odskoku z mize. Smuči se mu zadeneta, zaradi česar mora čakati, in za drugi del izgubi hitrost. To je velika težava. Ko bo skočil trikrat normalno brez teh težav, bo nazaj.

Kakšen šok je bil za vas in skakalce, ko vas je zapustil Stefan Horngacher, ki je zdaj trener nemške reprezentance? Vendarle ste se pod njegovim vodstvom dobro dvignili.

Ni bilo lahko. To ni bil čas za spremembo. Normalno je po olimpijskih igrah ali slabših rezultatih. Govorili smo s številnimi trenerji, vendar so imeli pogodbe z reprezentancami. Najboljša rešitev je bila, da se trdo dela pod vodstvom Michala (Michal Doležal, op. p.). On je bil pri Stefanu in ve, kakšno črto je Avstrijec začrtal.

Kako pa gledate na slovenske skakalce v tej zimi?

Naredil so napredek, zlasti Peter Prevc. V tem trenutku je na dobri ravni, vendar še ne na takšni, kot je bil pred leti. Mislim, da imajo slovenski skakalci pravilno zastavljeno smer za prihodnost. Konstantni so, skačejo bolje in bolje.

Veseli se Planice, kjer bo letos svetovno prvenstvo v poletih. Kot pravi, si veliko od nastopov na Letalnici bratov Gorišek obeta Kamil Stcoh. Foto: Sportida Prej ste govorili o mladem Mariusu Lindviku. Mlada sta tudi Timi Zajc in Domen Prevc. Kaj bi lahko rekli o njima?

Z Domnom je manjša težava, ker je zelo agresiven pri skoku in mora biti pri odrivu z mize natančen. Če mu uspe, lahko skoči daleč. Timi je zelo dober tekmovalec. Ve, kaj mora delati. Prva tekma v sezoni ni bila lahka, vendar vem, da je nazaj. Konstanten je.

Ob koncu sezone bo svetovno prvenstvo v poletih v Planici na Letalnici bratov Gorišek. Kakšne spomine imate na naše prizorišče, kjer ste zabeležili tri od vaših 39 zmag v svetovnem pokalu?

Planica je neverjetna. To je skoraj najboljša naprava na svetu. Ljudje? So zelo simpatični in nori. Prav Planica je velik cilj za Kamila. Čakamo, da se vrne. Največji cilj je svetovno prvenstvo v Planici. Zelo rad jo ima.