Srdit boj za glavno nagrado se nadaljuje, na tekmo pet Slovencev

Pestra dneva prvega vrhunca sezone sta pred skakalno karavano. Nedelja v Bischofshofnu je prinesla kvalifikacije, ponedeljek pa ob 17.15 odločitev o tem, kdo bo zmagovalec 68. novoletne turneje.

Na tekmo se je uspelo uvrstiti petim Slovencem. Peter Prevc je bil na sedmem mestu najboljši Slovenec (137 m), Domen Prevc je bil 20. (133 m). Anže Lanišek (130,5 m) je osvojil 23. mesto, Timi Zajc je pristal pri 128 metrih, kar je zadostovalo za 25. položaj, Cene Prevc je bil 38. (125 m). Spodletelo je le Anžetu Semeniču, ki je le za eno mesto zgrešil nastop na tekmi (120 m).

Zajc se bo na jutrišnji tekmi v prvem paru pomeril s Poljakom Piotrom Zylo, Laniška čaka obračun s Švicarjem Killianom Peierjem, mlajši od bratov Prevc se bo pomeril z Japoncem Keiichijem Satom, Ceneta Prevca čaka težko delo proti vodilnemu na turneji Poljaku Dawidu Kubackem. Peter Prevc se bo pomeril v paru z Avstrijcem Markusom Schiffnerjem.

Med tistimi, ki še lahko upajo na zlatega orla, je četverica, najbolje pa pred dnevom D kaže Poljaku Dawidu Kubackemu, ki ima v skupnem seštevku dobrih devet točk prednosti pred zmagovalcem zadnjih dveh preizkušenj, Norvežanom Mariusom Lindvikom. Še štiri točke manj imata tretji Karl Geiger in četrti Rjoju Kobajaši, ki je na lanski turneji zmagal na prav vseh tekmah. Peti Stefan Kraft ima že dobrih 30 točk zaostanka. Najvišje od Slovencev je Domen Prevc na osmem mestu.

Kubacki je bil v kvalifikacijah 13., Norvežan Lindvik, drugi v seštevku tekmovanja štirih skakalnic, pa deveti.

Vrstni red na novoletni turneji (3/4):

1. Dawid Kubacki (Pol) 830,7 točke

2. Marius Lindvik (Nor) 821,6

3. Karl Geiger (Nem) 817,4

4. Ryoyu Kobayashi (Jap) 817,0

5. Stefan Kraft (Avt) 798,6

6. Stephan Leyhe (Nem) 779,8

7. Johann Andre Forfang (Nor) 777,2

8. Domen Prevc (Slo) 775,4

9. Piotr Žyla (Pol) 774,6

10. Robert Johansson (Nor) 766,9

11. Peter Prevc (Slo) 765,2

...

14. Anže Lanišek (Slo) 758,5

19. Timi Zajc (Slo) 742,5

47. Rok Justin (Slo) 217,4

55. Cene Prevc (Slo) 103,2

60. Tilen Bartol (Slo) 92,4

...